2019上半年全球区块链企业发明专利排行榜：阿里第一 平安第二

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:近日，知识产权产业媒体IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布了“ 2019 上半年全球区块链企业发明专利排行榜(TOP100)”，该榜单数据提取时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。



数据显示，入榜前 100 名企业主要来自 11 个国家和地区，中国占比67%，美国占比16%。韩国占比2%，爱尔兰、芬兰、印度、安提瓜和巴布达、法国和瑞典各占比1%。

在各大企业中，阿里巴巴以 322 件专利位列第一，中国平安以 274 件专利排名第二，Nchain以 241 件专利排名第三。此外，百度( 7 名)、腾讯( 13 名)、京东( 14 名)、华为( 28 名)、猎豹( 40 名)、中国移动( 44 名)等均榜上有名。

2019 上半年全球区块链企业发明专利排名前十的企业分别如下：

1.阿里巴巴， 322 件

2.中国平安， 274 件

3.Nchain， 241 件

4.复杂美， 122 件

5.IBM， 104 件

6.众安科技， 99 件

7.百度， 90 件

8.元征科技， 86 件

9.中国联通， 81 件

10.MasterCard， 79 件