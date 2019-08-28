魅族 16s Pro 旗舰手机正式发布：骁龙 855 Plus+ 6.2 英寸极边全面屏设计

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 28 日消息：在今天下午的魅族 16s Pro 发布会上，魅族推出了「魅族 HiFi 解码耳放 Pro」、「魅族 EP3C Type C 耳机」、定制耳机品牌「魅族 UR」和本次发布会的主角「魅族 16s Pro」手机。

图片来自 魅族

据官方介绍，魅族 16s Pro 采用经典极边全面屏设计，机身厚 7.65mm，重 166g，等边对称并具有超大 R 角。魅族 16s Pro 还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林配色。

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魅族 16s Pro 采用三星定制的 6.2 英寸 Super Amoled 屏幕，具有 103% 的 NTSC 色域、96.1% 的 DCI-P3 色域与 1.5 的色彩偏移指数，支持 DC 调光，可硬件过滤 33％的蓝光，触摸采样率为 160HZ。

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主要配置方面，魅族 16s Pro 搭载高通骁龙 855 Plus 处理器，全系列配备 UFS 3.0 存储，采用第二代双超线性扬声器与 mEngine 3.0 触感引擎，支持 OneMind 3.5 智能调优。

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拍照方面，魅族 16s Pro 前置三星 3T2 2000W 像素摄像头，后置全索尼 AI 三摄，为索尼 4800W IMX586+索尼 2000W IMX350+索尼 1600W IMX481 组合，支持 117° 超广角、2.5cm 超微距、3 倍无损变焦、8 倍数码变焦，4K 60 帧超清录像/480 帧慢动作录像/超广角录像。

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价格方面，魅族 16s Pro 6GB+128GB 售价 2699 元，8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元。将于今日 17:00 正式开启预约，8 月 31 日 10:00 全渠道首发。