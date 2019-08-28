雷军当选年度中国杰出质量人：小米成功核心是创新和质量并举

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:今天，雷军在微博发文宣布自己获得了全国质量奖个人奖，称很高兴在“四摄小金刚”红米Note8 发布前夕获得这个奖项。并表示小米要继续奋斗，像重视创新一样重视品质。

据了解，全国质量奖设立于 2001 年，由中国质量协会负责承办，奖项级别与日本戴明奖、美国波多里奇国家质量奖、欧洲EFQM卓越奖齐名。

雷军认为：小米的第一轮成功主要靠创新，小米到今天能够屹立不倒，最核心的是将创新和质量并举。抓质量没有任何捷径可走。初期，我做制造业是无知无畏，和董大姐打赌更是无知无畏。所以董大姐说十个亿不要了，要和我再打五年。我还愿意继续试一下。

以下为雷军演讲全文：

大家中午好!非常高兴能够来参加中国质量协会成立 40 周年的纪念大会。我觉得中国质量协会这 40 年的光辉历程，就是中国制造全面崛起的 40 年，就是中国质量强国战略最好的实证，所以中国质量协会这六个字在我内心，在在座各位的内心，在全国人民内心都是沉甸甸的，都是金光闪闪的。今天拿到“中国杰出质量人奖”，我感到无比的激动和自豪，甚至略微有一点不安，我觉得我做得还远远不够。

刚才听贾会长讲， 1976 年北京清河毛纺厂举办了中国第一场全面推动质量工作的讲习班，同时还成立了中国第一个质量管理小组。这一点令我压力巨大，因为小米总部就在清河毛纺厂路。 40 年后的今天，小米有责任继承光荣传统，把质量工作做好。

谈到质量工作，我结合小米的实践，谈几点体会。

第一、小米是一家非常年轻的公司，从创办到今天，只有 9 年的历程，的的确确在质量上还要向各位前辈和先进企业多学习。但是小米是为质量而生的。 9 年前，我为什么办小米呢?之前我从来没有做过任何和制造业相关的工作。我之前全部时间都在做互联网、软件、电商和投资，跟制造业没有半点关系。

那我为什么做质量，做硬件呢?十年前，在消费电子尤其是手机行业，山寨机横行。我们国产手机质量差、价格虚高，铺天盖地都是广告。我当时在想，我能否用我做互联网 20 多年的经验，赋能制造业，带动整个制造业的转型升级。

当一个对制造业外行的人，带着这么单纯的想法，进入了制造业，奇迹发生了。我们面临的是全球竞争最激烈的行业，国外有苹果和三星，国内有中兴、华为和联想这样的世界级企业，小米只是很小的企业。我们只用了 1000 万元人民币注册， 10 来个人，7、 8 条枪，喝了一碗小米粥，开始闹革命。奇迹发生了，小米在竞争如此激烈的领域，只用了两年半，就做到了中国第一、世界第三。凭的就是创新，凭的就是想把中国制造业干好的决心。

当然，我们毕竟还是年轻，根基不够扎实。后来被华为超过，这个也是正常的。很多人问我，为什么小米不能超过苹果，不能超过华为，我认为每一个企业家都要有这样的决心。但是需要时间，需要基础。经过几年的夯实基础，我很自豪地和大家说，我们今天排在世界第四，我们还是有一定机会重返世界前三。

小米进入这个领域之后，就像鲶鱼一样推动了整个行业的发展。最大的成绩是小米和同行一起，把所有山寨机全部都干翻了;小米和同行一起，在全球征战，现在世界前六名中有四名都是中国公司。这就是我们在这个行业奋斗的结果。

我们是怎么做质量的呢?抓质量没有任何捷径可走。初期，我做制造业是无知无畏，和董大姐打赌更是无知无畏。所以董大姐说十个亿不要了，要和我再打五年。我还愿意继续试一下。

抓质量最难的是举全公司之力，要全员参与，还要有巨大的投入。这样的事情如果不是一把手想干，绝对干不了。我花了好几年想明白了这件事。我认为我在质量上做的最重要的一件事，是我亲自兼任了质量委员会的主席，认真地抓了一年质量。在我担任质量委员会主席的那一年，大大小小开了 254 次与质量相关的会议，对每个细节一个一个地去盯，每一个部门都成立了质量部。所以经过过去几年所做的艰苦卓绝的工作，小米的产品质量取得了长足进展。

我举个小例子：我们今年年初发布了Redmi Note7 手机，代号叫“小金刚”，我们就是想用品质征服世界，所以我们的广告词是“品质杠杠的”。我们率先试点 18 个月质保，打破了全球行业的惯例，正是因为有了出色的品质做保障，开售仅 7 个月，Redmi Note7 系列全球销量就突破 2000 万部。小米去年全球销售了1. 18 亿部手机，已经非常接近全球第三的销量。

不止在手机上，小米电视在品质上也有了提升，被用户充分地认可，在今年前六个月销量连续排在中国第一，全球第五。小米路由器经过中国移动的专业测试，成为中国移动唯一的五星推荐。所以，我们在品质上的努力与投入赢得了消费者赞许，也受到了业界广泛的认可。

作为一个外行，我还想谈一点对质量的看法。我们不仅仅要在乎制造业的硬质量，还要在乎互联网行业的软质量。今天的消费者看待一个产品，好看不好看，好用不好用，都属于软质量。这是小米给中国制造业带来的一股新风。

小米极端重视设计，建立了一支强大的工业设计团队，拿遍了世界四大工业设计奖的金奖。在小米看来，高质量发展就是实现“高端产品大众化，大众产品品质化”，让更多的人享受高科技和高品质带来的美好生活。

好用不好用，是互联网行业谈的最多的事情。我认为要充分借助互联网的优势，让用户深度参与产品的研发过程，实时收集他们的反馈，并形成良好互动。

再举个小例子，MIUI是小米手机的操作系统，我要求MIUI的负责人在微博上全部开具实名账号，一个月内连开 10 多场用户座谈会，所有的干部都到一线了解用户对产品的意见，从大量反馈中后来整理出了数百条可以改善的项目，再进一步明确，确定了 32 个重点改进项目，并给出具体的时间表。这些都不是硬质量，而是用户觉得好用不好用，都属于质量的范畴。

我在这里想强调的是，我们的品质工作就是要百分百把用户当朋友，多站在用户角度想问题，把客户满意度放在最重要的位置。

质量无小事，质量无止境。像小米这样的公司，把创新看做是最重要的竞争力，我在内部反复强调创新和质量同等重要，我想分享给大家我讲过的一句话：“创新决定我们能飞得多高，而品质决定我们能走多远”。

我认为小米的第一轮成功主要靠创新，小米到今天能够屹立不倒，最核心的是将创新和质量并举。

质量之魂、存于匠心，我国正在由中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。小米的使命是始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。经过这几年的努力，小米全球的营收已经超过总营收的40%，进入 90 多个国家和地区，在 40 多个国家和地区处于市场前五。我相信，在这个质量为先的时代，会有一大批中国品牌崛起。

以上是我的发言，谢谢大家!