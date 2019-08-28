微软将向部分商业客户提供一年免费的Windows 7安全更新

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:据theinquirer报道，微软将向一些商业客户提供一年以上的免费Windows7 安全更新。



根据微软发布的一份文件显示，从 6 月 1 日开始，使用Windows 10 Enterprise E5、Government E5、Microsoft 365 E5 以及 Microsoft 365 E5 Security订阅的EA和EAS企业客户将能够获得一年以上的Windows7 扩展安全更新，且无需额外费用。

享受 1 年免费更新服务后，第二年开始，微软将对企业每台设备收取 50 美元;第三年每台设备收取 100 美元。

而对于其他Windows订阅计划，微软表示将从 2020 年 1 月开始向客户收费(每年 200 美元)，届时对Windows 7 的支持将正式结束。

微软称，为企业提供免费安全更新背后的原因是，希望为这些企业提供更多的时间来完成从Windows7 到Windows10 的迁移计划。

据卡巴斯基安全机构称，目前47%的中小企业和企业客户仍在使用Windows 7。