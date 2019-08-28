“扫一扫”分享到微信

见闻

魅族 16s Pro 发布会公布全新声学定制品牌「魅族 UR」

2019-08-28 15:52 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 28 日消息：在今天的魅族 16s Pro 发布会上，魅族推出了「魅族 HiFi 解码耳放 Pro」和「魅族 EP3C Type C 耳机」。同时魅族推出的专门的定制耳机品牌「魅族 UR」。

23.jpg

图片来自 魅族

据官方介绍，魅族 UR 允许用户定制专属于自己的耳机，从线材、面板、刻字、调音、模组全都可以定制。其中，魅族在单元定制上，魅族 UR 提供四单元、六单元、八单元、十单元定制，均采用 knowles 或 sonion 定制动铁单元，线材提供 4 股镀银编织线、8 股单晶铜镀银编织线、8 个纯银编织线三种方案，用户可根据需要选择定制，售价分别为 199 元、399 元、699 元。

25.jpg

图片来自 魅族

其他元器件可以专门定制，可选择三星、knowles、estron、wbt、egger、yageo 品牌。耳机外观有树脂面板、亚力克面板、齿轮蒸汽朋克面板、珠光粉艺术面板、稳定木面板、树脂木拼接艺术面板可选。另外耳机可专门刻字，并有专人调音。

26.jpg

图片来自 魅族

其中四单元版定制价为 2699 元，六单元版定制价为 3699 元，八单元版定制价为 5699 元，十单元版定制价为 8699 元。今天起可在魅族官网进行预约定制。

30.jpg

图片来自 魅族

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Windows10 微软补丁 蓝牙故障

坑！微软推送bug补丁导致Windows 10蓝牙设备出现故障

· Windows10 微软补丁 蓝牙故障
唯品会 乐蜂网 乐蜂网停止运营

唯品会回应乐蜂网停止运营：出于业务调整考虑

· 唯品会 乐蜂网 乐蜂网停止运营
唯品会 乐蜂网 电商

唯品会回应乐蜂网停止运营：已获乐蜂网股东一致同意

· 唯品会 乐蜂网 电商
魅族EP3CTypeC耳机 魅族 魅族16sPro发布会

魅族 16s Pro 发布会「EP3C Type-C」耳机发布：售价 129 元

· 魅族EP3CTypeC耳机 魅族 魅族16sPro发布会
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
查看更多
﻿

编辑推荐

坑！微软新推送补丁导致Windows 10蓝牙设备出现故障

[见闻]· 08月28日

哈啰单车试点“蓝牙道钉”技术 引导用户规范停车

[见闻]· 08月28日

SpaceX创造悬浮150米新纪录 马斯克称最终目标是火星

[见闻]· 08月28日

百度统计：已上线白名单过滤功能解决代码被盗用问题

[见闻]· 08月28日

微博十周年新浪CEO曹国伟内部信：微博已成为国民级应用

[见闻]· 08月28日

董明珠与雷军开启新赌约：10亿不要了，再赌5年

[见闻]· 08月28日

美国两家大型盗版电影网站被查 8名运营人员面临指控

[见闻]· 08月28日

董明珠回应“格力举报奥克斯”：打破劣币驱逐良币现状

[见闻]· 08月28日