魅族 16s Pro 发布会公布全新声学定制品牌「魅族 UR」

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 28 日消息：在今天的魅族 16s Pro 发布会上，魅族推出了「魅族 HiFi 解码耳放 Pro」和「魅族 EP3C Type C 耳机」。同时魅族推出的专门的定制耳机品牌「魅族 UR」。

图片来自 魅族

据官方介绍，魅族 UR 允许用户定制专属于自己的耳机，从线材、面板、刻字、调音、模组全都可以定制。其中，魅族在单元定制上，魅族 UR 提供四单元、六单元、八单元、十单元定制，均采用 knowles 或 sonion 定制动铁单元，线材提供 4 股镀银编织线、8 股单晶铜镀银编织线、8 个纯银编织线三种方案，用户可根据需要选择定制，售价分别为 199 元、399 元、699 元。

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其他元器件可以专门定制，可选择三星、knowles、estron、wbt、egger、yageo 品牌。耳机外观有树脂面板、亚力克面板、齿轮蒸汽朋克面板、珠光粉艺术面板、稳定木面板、树脂木拼接艺术面板可选。另外耳机可专门刻字，并有专人调音。

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其中四单元版定制价为 2699 元，六单元版定制价为 3699 元，八单元版定制价为 5699 元，十单元版定制价为 8699 元。今天起可在魅族官网进行预约定制。

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