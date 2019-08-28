唯品会回应乐蜂网停止运营：已获乐蜂网股东一致同意

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:据每日经济新闻报道，今日，针对“乐蜂网停止运营”一事，乐蜂网大股东唯品会回应称，出于业务调整的考虑，乐蜂网确认将在近期关停。该关停决定已获得乐蜂网股东一致同意，且有关部门已做好了相关准备工作。

乐蜂网停运安排具体如下：

2019 年 8 月 19 日起停止新用户注册并关闭网站部分功能，但用户可以登录、浏览账户信息。

在 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 25 日期间，用户仍然可以在乐蜂网购买商品，乐峰网特别提请用户关注账户中的花粉情况并建议用户在此期间使用完毕;在 2019 年 8 月 26 日之后，乐蜂网将关闭网站购物功能。

2019 年 8 月26日起，关闭网站购物功能。

2019 年 9 月 18 日起，乐蜂网将全面停止运营，关闭服务器。届时及以后用户将无法登录并使用乐蜂网的功能及服务。

2019 年 8 月 19 日— 2019 年 10 月 17 日期间，用户可以拨打乐蜂网客服电话400 000 1818；在 2019 年 10 月 18 日之后，用户可以通过拨打唯品会客服电话95718。