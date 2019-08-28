躺枪！哈佛新生被美国驱逐出境 只因朋友在社交平台的言论

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:越来越多游客被拒绝进入美国境内，如果签证申请人社交媒体有关联系人发表不利于美国言论的话，那么申请本人很容易躺枪。



据engadget报道，美国边境官员将哈佛新学生 Ismail Ajjawi驱逐出境，这不是因为本人在社交媒体上发布的帖子，而是朋友的原因。

尽管Ajjawi表示自己在贴子上已经回避政治，但他的一些联系人表达了“反对美国的观点”。当他还在机场接受询问时，海关和边境保护局迅速取消了他的签证。

Ajjawi补充说，一名官员要求他打开笔记本电脑和手机进行搜索，并与他们待了五个小时，接着就针对社交媒体朋友言论提出了问题。Ajjawi已经聘请了一名律师，希望能推翻签证决定。

像这样的情况并不罕见。据TechCrunch报道，美国阿拉伯人反歧视委员会称，阿拉伯和穆斯林学生近年来在设备搜索方面受到“不同程度”的审查，这包括其他人发布的内容给学生带来麻烦的情况。例如，有一名学生签证持有者被拒绝，只因有人在WhatsApp群聊中发布了一张照片。

令人担忧的是，美国海关官员正以社交网络联系人发布内容为借口，而直接将没有危险信号游客驱逐出境。