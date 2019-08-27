官博致歉:小爱同学3.0将于9月推送内测安装包

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今天下午，小爱同学官微发表声明，就3. 0 内测安装包延迟推送道歉。官微表示，由于小爱同学3. 0 产品变化太大，团队低估了换代型产品带来的产品和研发压力。因此，决定推迟至 9 月推送小爱同学3. 0 内测安装包。

以下为小爱同学官方微博致歉声明全文：

【致歉】小爱同学3. 0 将于 9 月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉!

首先在一周前，由于我们的工作失误，小爱同学3. 0 内测招募页面中出现了错误的内测时间信息，虽然在当时及时进行了修改，但仍有一部分用户看到了错误信息。对此我们郑重道歉!

2017 年 3 月 21 日以来，在小爱同学持续的迭代升级中——目前已升级至v4. 10 版本——邀请用户参与内测，帮助产品不断完善，是小爱同学产品发布的必经流程。为此我们建设了超过千人的微信和QQ内测群(申请加入内测群可联系@杨cc-小米-小爱 )。在这个过程中，成千上万的米粉参与小爱同学迭代升级内测，并为此做出了巨大贡献，感谢你们!

#小爱同学3.0#是全新换代的产品，加入了很多新功能，产品设计也有巨大变化。我们低估了换代型产品带来的产品和研发压力，导致目前出现无法按期启动内测。虽然第一时间调整了内测时间，但对此造成的困惑仍然致以诚挚歉意。目前小爱团队的工程师正在加班加点，以尽快准备可供米粉内测的升级安装包。我们已在小米员工之间进行测试，以确保小爱同学3. 0 最基本的稳定性体验。预计 9 月将提供第一个米粉内测安装包，并根据不同的功能特性进行分阶段分内测。已经成功报名的米粉，通过审核后，预计最快在 9 月中旬或下旬收到内测升级提示(可在小米应用商店搜索小爱同学手动检测升级，或者接收Push升级通知，或在小爱同学App设置页面手动检测升级)。具体进展敬请关注小爱同学官方微博。

最后，感谢所有人对全新一代小爱同学3. 0 的关注和期待，再次对本次内测活动出现的问题真诚道歉!用户的反馈永远是我们最珍视的意见。我们将尽快优化产品，给大家带来优质、稳定的产品体验!