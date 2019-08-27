小爱同学发布致歉声明：将于 9 月推送 3.0 内测安装包

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 27 日消息：小爱同学官方微博于 8 月 20 日宣布小爱同学 3.0 开启内测招募，新版本的小爱同学采用了全新设计，可以连续对话。

对于上述消息，小爱同学官方微博今天下午发布致歉声明，称小爱同学 3.0 将于 9 月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉。

小米小爱同学 2017 年 3 月 21 日正式推出，不仅可以充当百科全书回答用户的问题，还能够充作智能家居的中枢，控制智能家居产品。截至 2018 年 12 月 31 日小爱同学月活用户超过 3888 万人，搭载人工智能助理「小爱同学」并激活的的智能设备数超过 1 亿台。

以下为小爱同学官微致歉声明全文：