小爱同学发布致歉声明：将于 9 月推送 3.0 内测安装包
站长之家(ChinaZ.com) 8 月 27 日消息：小爱同学官方微博于 8 月 20 日宣布小爱同学 3.0 开启内测招募，新版本的小爱同学采用了全新设计，可以连续对话。
对于上述消息，小爱同学官方微博今天下午发布致歉声明，称小爱同学 3.0 将于 9 月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉。
小米小爱同学 2017 年 3 月 21 日正式推出，不仅可以充当百科全书回答用户的问题，还能够充作智能家居的中枢，控制智能家居产品。截至 2018 年 12 月 31 日小爱同学月活用户超过 3888 万人，搭载人工智能助理「小爱同学」并激活的的智能设备数超过 1 亿台。
以下为小爱同学官微致歉声明全文：
【致歉】小爱同学3. 0 将于 9 月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉！
首先在一周前，由于我们的工作失误，小爱同学3. 0 内测招募页面中出现了错误的内测时间信息，虽然在当时及时进行了修改，但仍有一部分用户看到了错误信息。对此我们郑重道歉！
2017 年 3 月 21 日以来，在小爱同学持续的迭代升级中——目前已升级至v4. 10 版本——邀请用户参与内测，帮助产品不断完善，是小爱同学产品发布的必经流程。为此我们建设了超过千人的微信和QQ内测群（申请加入内测群可联系@杨cc-小米-小爱）。在这个过程中，成千上万的米粉参与小爱同学迭代升级内测，并为此做出了巨大贡献，感谢你们！
#小爱同学3.0#是全新换代的产品，加入了很多新功能，产品设计也有巨大变化。我们低估了换代型产品带来的产品和研发压力，导致目前出现无法按期启动内测。虽然第一时间调整了内测时间，但对此造成的困惑仍然致以诚挚歉意。目前小爱团队的工程师正在加班加点，以尽快准备可供米粉内测的升级安装包。我们已在小米员工之间进行测试，以确保小爱同学3. 0 最基本的稳定性体验。预计 9 月将提供第一个米粉内测安装包，并根据不同的功能特性进行分阶段分内测。已经成功报名的米粉，通过审核后，预计最快在 9 月中旬或下旬收到内测升级提示（可在小米应用商店搜索小爱同学手动检测升级，或者接收Push升级通知，或在小爱同学App设置页面手动检测升级）。具体进展敬请关注小爱同学官方微博。
最后，感谢所有人对全新一代小爱同学3. 0 的关注和期待，再次对本次内测活动出现的问题真诚道歉！用户的反馈永远是我们最珍视的意见。我们将尽快优化产品，给大家带来优质、稳定的产品体验！
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