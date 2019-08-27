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苹果新iCloud.com测试版全新改版 将推提醒应用

2019-08-27 16:06 稿源：站长之家  0条评论
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苹果

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:坦白的将，苹果iCloud.com网络界面的设计有点过时，不过苹果即将发布iOS13 时，也将重新设计页面并提供提醒应用(Reminders)。

macworld报道，苹果公司正在测试一个新的iCloud.com测试版网络界面，这是一个新的登陆页面，带有简单的白色背景和较小的图标。

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目前，应用程序本身基本保持不变。特别是，你可以发现“查找朋友(Find Friends)”和“查找苹果手机( Find iPhone)”仍然是两个独立的应用程序，目前它们iOS13 和macOS Catalina中都被合并为一个“查找我的(Find My )”应用程序。这些操作系统在下个月左右发布时，这种情况可能会得到改变。

目前，iCloud.com网站只显示提醒应用(Reminders)“即将到来”提醒信息。这意味着，新的测试版网站有一个功能齐全的提醒应用程序。

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苹果还没有宣布新iCloud.com网站的发布日期，据推测其将在iOS13 和macOS Catalina发布后结束测试。用户现在可以通过前往beta.icloud.com访问测试网站。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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