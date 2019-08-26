微信车载版首次展示：仅提供查看未读消息、发送消息、语音通话功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:今日， 2019 中国国际智能产业博览会在重庆开幕，在会上，长安汽车携手腾讯，联席展示了具备微信车载版功能的梧桐TINNOVE系统、腾讯智慧4S店解决方案等一系列智能化建设成果。

腾讯副总裁钟翔平介绍称，微信车载版将作为腾讯“生态车联网”解决方案核心能力之一，满足用户在驾驶场景必要的通讯需求，并将通过腾讯车联网方案面向车企开放合作。微信车载版延续了微信一贯用户体验至上的风格，使用简洁。为保障用户行驶安全，微信车载版仅提供三个驾驶环境中最常用的功能：查看未读消息、发送消息、以及语音通话。并采用全语音交互结合方向盘控制按键的方式，让用户眼不离开前方道路，手不离开方向盘，就能实现微信消息的收发和通话，最大程度避免驾驶者分心。

此外，长安执行副总裁谭本宏还通过微信车载版向腾讯副总裁钟翔平发出微信，共同完成了一次车上通讯的新体验。

目前，腾讯已经与宝马、奔驰、奥迪、广汽、长安、一汽、吉利、东风、长城、FCA等 21 家车企达成战略合作，已落地或将落地 45 款合作车型，携手超过 300 家的头部生态合作伙伴为用户提供服务。

2018 年 5 月 23 日，马化腾表示，腾讯正在研发车载微信，但在设计阶段出于安全第一的考虑要严格把关，因此推迟了发布计划。