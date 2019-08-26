蔚来总裁秦力洪回应裁员1200人：提升运营效率

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:今日，针对“裁员 1200 人”一事，蔚来汽车总裁秦力洪回应称，该公司在创始之初为了吸引人才、建立供应链，“花钱买时间”高举高打，运营的效率和花钱的效率并非最佳。当公司进入第二发展阶段，需要优化资源与组织机构，全面提升运营效率。

秦力洪表示，该公司从 6 月份就开始酝酿减员计划，整个 7 月是在定义公司内部的核心岗位和核心人才，并且做了一定组织结构的优化，保留核心团队，为核心人才做了新的股权期权的激励计划。秦力洪称：“我们就是在减肥，希望减掉的是脂肪，而不是截肢。如果有需要的话，公司再瘦一点也是能接受的。我们对这个公司负有全部的责任，我们要确保公司在任何气候都能活下来。”

8 月 22 日，蔚来发布全员邮件称，将在全球范围内继续减少 1200 个工作岗位， 9 月底保留 7500 人。

随后，蔚来表示，不断优化人才结构，通过体系化效率提升，降低成本是任何一个有长期发展规划的公司都会做的管理必要项。此类岗位主要集中在人力资源、法务、财务等运营支持性部门，对研发和用户服务等战略核心部门影响很小。