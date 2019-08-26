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一加电视新品 55 寸版本将搭载 QLED 面板

2019-08-26 14:33 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 26 日消息：一加印度地区官方推特账号日前为其首款智能电视产品进行预热，暗示新品将有搭载 55 寸 QLED 面板的版本。

TIM截图20190826143658.jpg

QLED 是 Quantum Dot Light Emitting Diodes 的缩写，是不需要额外光源的自发光技术。量子点（Quantum Dots）是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体，是一种粒径不足 10 纳米的颗粒。QLED 面板相比传统的 LED 和 LCD 面板具有更好的对比度和色彩表现，支持广色域显示和 HDR。

此前一加电视的多款型号已经通过蓝牙技术联盟认证（Bluetooth SIG）。通过认证的型号有 43Q2IN、55Q1IN、65Q2CN、75Q2US 等多个型号，这意味着一加将推出不同尺寸的电视，即 43 英寸、55 英寸、65 英寸和 75 英寸。而型号后缀的「IN」、「CN」和「US」等字母可能分别适用于印度、中国和美国等特定市场。

根据早前的曝光一加智能电视很有可能会在谷歌现有的 Android TV 系统基础上进行改进。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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