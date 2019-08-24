“扫一扫”分享到微信

见闻

蔚来 ES8 和 ES6 首任车主即日起可享受终身免费换电

2019-08-24 13:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 24 日消息：今天蔚来官方宣布，在享受终身免费质保基础上，所有现有和新购买蔚来 ES8 和 ES6 的首任车主，即日起可享终身免费换电。

蔚来汽车

满足条件的蔚来车主，自驾前往任意营运中的换电站，均可享受终身不计次数的免费换电服务。该权益的使用次数不计入「能量无忧」服务包权益额度。

此前，蔚来曾推出首任车主终身免费质保服务，不设期限，不限里程。截至目前，蔚来换电网络已覆盖全国 20 个城市及 6 条高速公路。

蔚来免费换电 FAQ：

谁能享受终身免费换电？

A：所有蔚来 ES8 和 ES6 首任车主，包括现有车主和新购买车主。(营运车辆除外)

Q：终身免费换电是否有次数限制？

A：没有次数限制。

Q：所有换电站是否都能免费换电？

A：所有在营运中的换电站都能免费换电，具体营运状态以充电地图显示为准。车主需要自驾前往换电站。

Q：如何找到所有换电站的位置？

A：所有营运中的换电站位置，可以打开蔚来 App-充电地图进行查询。

Q：换电站运营时间如何查询？

A：换电站具体营业时间可以通过蔚来 App-充电地图进行查询。

Q：如何使用扫码换电下单？

A：自驾前往换电站，完成扫码后交由值守专员进行换电操作即可。

Q：如何支付换电订单？

A：终身免费换电权益需要扫描换电站二维码下单后才能进行换电，支付方式选现金支付，会以 0 元的形式扣减。

Q：终身免费换电会影响我的能量无忧权益吗？

A：扫码换电的次数不计入能量无忧服务包权益额度内。

Q：我能预约换电站内的电池吗？

A：我们希望为车主提供更高效的换电资源，所以目前不支持预约电池。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Libra 加密货币 Facebook

五家创始成员考虑退出 Facebook 的 Libra 加密货币计划

· Libra 加密货币 Facebook
儿童个人信息网络保护规定 网信办 个人信息保护

网信办发布《儿童个人信息网络保护规定》：网站收集信息应经监护人同意

· 儿童个人信息网络保护规定 网信办 个人信息保护
中国电信 4G 流量 4G网速

中国电信回应“降低4G网速”：从未接到过任何限速要求

· 中国电信 4G 流量
机器人 2019世界机器人大会 人工智能 机器狗

2019世界机器人大会：机器狗头顶网框卖萌亮相

· 机器人 2019世界机器人大会 人工智能
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
查看更多
﻿

编辑推荐

微软证实KB4505903或导致Windows 10蓝牙设备故障

[数码]· 08月24日

高通公司可部分暂缓执行FTC的反垄断裁决

[数码]· 08月24日

买不买？iPhone 11机模抢先上手：浴霸镜头、配置大升级

[数码]· 08月24日

蔚来 ES8 和 ES6 首任车主即日起可享受终身免费换电

[见闻]· 08月24日

就4G网速变慢问题 工信部约谈三大运营商

[动态]· 08月24日

最新调查揭示消费者不买电动汽车的五大主因

[动态]· 08月24日

五家创始成员考虑退出 Facebook 的 Libra 加密货币计划

[见闻]· 08月24日

微软创造了一种为Windows可折叠设备呈现应用的智能方法

[动态]· 08月24日