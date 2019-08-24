蔚来 ES8 和 ES6 首任车主即日起可享受终身免费换电

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 24 日消息：今天蔚来官方宣布，在享受终身免费质保基础上，所有现有和新购买蔚来 ES8 和 ES6 的首任车主，即日起可享终身免费换电。

满足条件的蔚来车主，自驾前往任意营运中的换电站，均可享受终身不计次数的免费换电服务。该权益的使用次数不计入「能量无忧」服务包权益额度。

此前，蔚来曾推出首任车主终身免费质保服务，不设期限，不限里程。截至目前，蔚来换电网络已覆盖全国 20 个城市及 6 条高速公路。

蔚来免费换电 FAQ：

谁能享受终身免费换电？

A：所有蔚来 ES8 和 ES6 首任车主，包括现有车主和新购买车主。(营运车辆除外)

Q：终身免费换电是否有次数限制？

A：没有次数限制。

Q：所有换电站是否都能免费换电？

A：所有在营运中的换电站都能免费换电，具体营运状态以充电地图显示为准。车主需要自驾前往换电站。

Q：如何找到所有换电站的位置？

A：所有营运中的换电站位置，可以打开蔚来 App-充电地图进行查询。

Q：换电站运营时间如何查询？

A：换电站具体营业时间可以通过蔚来 App-充电地图进行查询。

Q：如何使用扫码换电下单？

A：自驾前往换电站，完成扫码后交由值守专员进行换电操作即可。

Q：如何支付换电订单？

A：终身免费换电权益需要扫描换电站二维码下单后才能进行换电，支付方式选现金支付，会以 0 元的形式扣减。

Q：终身免费换电会影响我的能量无忧权益吗？

A：扫码换电的次数不计入能量无忧服务包权益额度内。

Q：我能预约换电站内的电池吗？

A：我们希望为车主提供更高效的换电资源，所以目前不支持预约电池。