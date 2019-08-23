“扫一扫”分享到微信

见闻

2019世界机器人大会：机器狗头顶网框卖萌亮相

2019-08-23 17:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

人工智能 AI 机器人

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:8 月 20 日至 25 日， 2019 世界机器人大会在北京亦庄举行。来自全球各地的 700 余件展品同台亮相，从玩具机器人、类人机器人到工业机械臂和拥有人工智能的外骨骼机器人一应俱全。

在现场，来自珠海格力智能装备的机器人乐队现场演奏起了周华健的《朋友》。这支机器人乐队曾登上 2019 春晚的舞台，与郎朗、周华健、任贤齐一同演出。

中瑞福宁展台上，机器狗ANYmal头顶金属网框卖萌亮相。据悉，ANYmal是由瑞士苏黎世联邦理工学院硏发的四足机器人，可应用于室内外安检巡场、废墟救灾，目前已在隧道和煤矿施工等方面有了实际应用。

image.png

而德国Feso公司的智能飞鸟机器人则以银鸥为原型，在现场展翅飞翔。智能飞鸟模拟鸟类的飞行模式，翼展 2 米，总重量为 450 克，功耗仅为 25 瓦。此外，Festo展出的仿生水母机器人，高度拟态自然界水母结构和外形，可用于水处理作业。

更有意思的是，还有的机器人在现场泡起了咖啡、写春联、甚至做起了化学实验。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

OnePlusTV 一加电视 QLED

外媒：OnePlus TV 将采用55英寸的QLED面板

· OnePlusTV 一加电视 QLED
微信 微信语音转文字 微信公众号

微信上线按住说话“语音转文字”功能 支持识别粤语和英语等

· 微信 微信语音转文字 微信公众号
美图 美图秀秀

美图秀秀上线“私人相册”功能 可定向开放

· 美图 美图秀秀
华为 华为手机销量

华为徐直军：手机海外销量没有预期那么差 或将减少100多亿美金

· 华为 华为手机销量
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
查看更多
﻿

编辑推荐

中国电信回应“降低4G网速”：从未接到过任何限速要求

[见闻]· 08月23日

2019世界机器人大会：机器狗头顶网框卖萌亮相

[见闻]· 08月23日

iOS版微信上线“语音转文字”功能 支持识别粤语和英语等

[见闻]· 08月23日

房东20多套房虚报电费月入过万：支付宝上露马脚

[动态]· 08月23日

报告：建议限制14岁以下儿童开直播

[见闻]· 08月23日

上线半年之后，淘宝小程序怎么样了？

[产品]· 08月23日

外媒：iPhone 11上的Face ID或将支持多角度解锁

[见闻]· 08月23日

索尼 PlayStation 5 游戏主机 3D 高清渲染图曝光

[数码日爆]· 08月23日