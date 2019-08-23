2019世界机器人大会：机器狗头顶网框卖萌亮相

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:8 月 20 日至 25 日， 2019 世界机器人大会在北京亦庄举行。来自全球各地的 700 余件展品同台亮相，从玩具机器人、类人机器人到工业机械臂和拥有人工智能的外骨骼机器人一应俱全。

在现场，来自珠海格力智能装备的机器人乐队现场演奏起了周华健的《朋友》。这支机器人乐队曾登上 2019 春晚的舞台，与郎朗、周华健、任贤齐一同演出。

中瑞福宁展台上，机器狗ANYmal头顶金属网框卖萌亮相。据悉，ANYmal是由瑞士苏黎世联邦理工学院硏发的四足机器人，可应用于室内外安检巡场、废墟救灾，目前已在隧道和煤矿施工等方面有了实际应用。

而德国Feso公司的智能飞鸟机器人则以银鸥为原型，在现场展翅飞翔。智能飞鸟模拟鸟类的飞行模式，翼展 2 米，总重量为 450 克，功耗仅为 25 瓦。此外，Festo展出的仿生水母机器人，高度拟态自然界水母结构和外形，可用于水处理作业。

更有意思的是，还有的机器人在现场泡起了咖啡、写春联、甚至做起了化学实验。