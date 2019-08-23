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外媒：OnePlus TV 将采用55英寸的QLED面板

2019-08-23 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:继前不久一加官方宣布将于 9 月份推出智能电视“OnePlus TV”后，theverge报道称，根据来自OnePlus印度推文显示，OnePlus TV采用了 55 英寸QLED面板。

根据此前消息，一加推出的基于安卓系统的电视型号将会在尺寸在 43 到 75 英寸之间， 43 英寸的型号似乎也会在印度发布。不管怎么说，一加正打算在印度推出 55 英寸电视，而 75 英寸的型号则很可能在美国和中国上市。

近日，刘作虎在接受采访的时候也表示，OnePlus TV 产品将会具备 4K 解像度，而且采用 QLED 面板，提供更好的色彩质素和亮度。

8 月 14 日，一加今天宣布，将于 9 月份推出一款智能电视，并命名为“OnePlus TV”。一加方面表示，一加电视是品牌“永不妥协”的精神的延伸，一加电视将以智能功能和公司“追求无负担”的设计理念，为用户提供流畅和互联的体验。一加CEO刘作虎也在推特上公布了一加智能电视的Logo，图片显示logo左侧是一加手机的经典Logo，右侧则是TV字母。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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