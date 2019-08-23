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三星、苹果纷纷回应辐射超标：均符合FCC安全标准

2019-08-23 09:57 稿源：站长之家  0条评论
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苹果

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:imore援引芝加哥论坛报的一份报告称，许多受欢迎的智能手机超过了安全的射频辐射极限。该报告指出像苹果 iPhone7 等设备安全射频辐射水平超过了联邦监管机构(FCC)的规格范围。

据论坛报报道，该媒体委托了一家受认可的实验室进行测试，最终发现 iPhone7 射频辐射值是法定安全限值的两倍多，据称该测试是按照FCC规则和指南进行的。

针对该报道，苹果官方发布了一份声明表示，该公司设备符合监管机构制定的指导方针。

苹果称，该实验室对iPhone的测试方法与苹果不同，包括iPhone7 在内的所有iPhone型号都完全通过了FCC和其他销售iPhone的国家的全部认证。苹果公司强调，其 在仔细审查并验证报道中测试的所有iPhone型号后，确认符合所有适用标准。

而据论坛报报道，苹果iPhone并不是唯一超过安全射频辐射限值的设备。 三星Galaxy S8 经过测试后，也存在超过安全极限值得情况。对此，三星也回应表示，其设备符合联邦通信委员会的规定。

论坛报还指出，尚不清楚现代智能手机的射频辐射是否会造成伤害。联邦通信委员会表示，计划在未来几个月进行更多测试，以确定《论坛报》测试的设备是否符合安全标准。

以下为芝加哥论坛报测试部分手机射频辐射数值：

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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