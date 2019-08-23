“扫一扫”分享到微信

见闻

中国移动先行者 X1（5G）手机开启预售，售价 4988 元

2019-08-23 09:36 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 23 日消息：昨天晚间，中国移动自主研发、自主品牌的 5G 手机「先行者 X1」在天猫首发预售，成为今年第五款天猫首发的 5G 手机。

TIM截图20190823093922.png

先行者 X1 机身的正面搭载 6.47 英寸的 AMOLED 双曲面水滴屏，FHD+分辨率，支持光学屏幕指纹识别。后置三摄 4800 万像素主摄＋2000 万像素广角镜头＋800 万像素长焦镜头，前置单摄 2000 万像素，支持美颜、暗态增强。

主要配置方面，先行者 X1 采用了高通骁龙 855 处理器，搭载骁龙 X50 基带，频段支持 5G(NSA) NR N41/N78，以及 TDD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM。配备 6GB 内存，128GB 存储，4000mAh 电池，802.11ac Wi-Fi，双立体声超线性扬声器，USB Type-C 3.0 接口。

价格方面，中国移动先行者 X1 售价为 4988 元，目前仅在天猫、10086 官网首发预售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

手机寿命 手机厂商 手机用户

手机厂商扎心！研究：55%用户计划一部手机用3到5年

· 手机寿命 手机厂商 手机用户
中国移动 中国联通 5G覆盖查询功能

中国移动、联通上线5G覆盖查询功能

· 中国移动 中国联通 5G覆盖查询功能
Android10 安卓 谷歌

谷歌新一代 Android Q 系统定名「Android 10」，不再沿用甜点名称

· Android10 安卓 谷歌
运营商 电信 联通 移动

三大运营商上半年日均赚4.24亿元 净利达768亿元

· 运营商 电信 联通
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭

斗鱼超级火箭明日试验发射 外星人：感谢鲨鱼娘送上的超火

· 斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭
查看更多
﻿

编辑推荐

Adobe宣布在2020年彻底停止Flash更新

[动态]· 08月23日

孩之宝将以40亿美元收购小猪佩奇母公司

[见闻]· 08月23日

三星、苹果纷纷回应辐射超标：均符合FCC安全标准

[见闻]· 08月23日

90后程序员职场报告：平均年薪近20K javascript求职难

[数说]· 08月23日

学而思状告思而学商标侵权 法院判赔30万元

[产权]· 08月23日

手机厂商扎心！研究：55%用户计划一部手机用3到5年

[见闻]· 08月23日

中国移动、联通上线5G覆盖查询功能

[见闻]· 08月23日

雷军上新闻联播：小米第二款5G手机即将登场

[动态]· 08月23日