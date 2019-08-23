中国移动先行者 X1（5G）手机开启预售，售价 4988 元

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 23 日消息：昨天晚间，中国移动自主研发、自主品牌的 5G 手机「先行者 X1」在天猫首发预售，成为今年第五款天猫首发的 5G 手机。

先行者 X1 机身的正面搭载 6.47 英寸的 AMOLED 双曲面水滴屏，FHD+分辨率，支持光学屏幕指纹识别。后置三摄 4800 万像素主摄＋2000 万像素广角镜头＋800 万像素长焦镜头，前置单摄 2000 万像素，支持美颜、暗态增强。

主要配置方面，先行者 X1 采用了高通骁龙 855 处理器，搭载骁龙 X50 基带，频段支持 5G(NSA) NR N41/N78，以及 TDD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM。配备 6GB 内存，128GB 存储，4000mAh 电池，802.11ac Wi-Fi，双立体声超线性扬声器，USB Type-C 3.0 接口。

价格方面，中国移动先行者 X1 售价为 4988 元，目前仅在天猫、10086 官网首发预售。