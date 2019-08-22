锤子旗下坚果手机微信公众号主体迁移 变更为北京得特创新科技

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:今日，坚果手机微信公众号宣布进行帐号迁移，新帐号名称依旧为坚果手机，账号主体由北京锤子数码科技有限公司变为北京得特创新科技有限公司。

据企查查信息显示，北京得特创新科技有限公司成立于 2018 年 9 月 27 日，法定代表人为梁汝波，注册资本 100 万元，该公司由北京大眼星空科技有限公司全资控股，而大眼星空科技有限公司是由字节跳动有限公司独资的北京星云创迹科技有限公司100%持股。

今年4月，锤子Smartisan OS官方微博的企业认证主体也变更为了北京大眼星空科技有限公司。

以下为坚果手机帐号迁移说明全文：

关于公众号进行帐号迁移的说明

因运营需要，您所关注的公众号坚果手机将进行帐号迁移。届时本公众号的业务、功能将转移至新公众号坚果手机。迁移详情如下：

旧帐号名称：坚果手机

旧帐号主体：北京锤子数码科技有限公司

新帐号名称：坚果手机

新帐号主体：北京得特创新科技有限公司

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