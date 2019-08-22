财富杂志大赞小米 雷军：这期杂志我收藏了

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息：今天下午，雷军发微博称刚刚收到了《财富》杂志，并表示要收藏起来。原来，《财富》杂志在 7 月 22 日刊发了一篇标题为《Making Technology Accessible to Everyone， Everywhere》的文章。文章中，财富杂志详细的介绍了小米公司的情况以及愿景，并引用了雷军微博上的一句话，称：“优秀的公司赚取利润，伟大的公司赢得人心。”

值得注意的是，《财富》杂志发表这篇文章的时间刚好是小米首次进入《财富》世界 500 强的日子。小米被定义为“互联网服务和零售”行业企业，从成立到跻身财富世界 500 强，用时 8 年，成为目前最快上榜的中国互联网以及科技企业。

2019 年 8 月 20 日，小米发布登榜“世界 500 强”后首份财报， 2019 上半年小米总收入人民币957. 1 亿，同比增长20.2%;经调整后净利润为人民币57. 2 亿元，同比增长49.8%。其中，小米智能手机全球出货量约 6000 万台，IoT平台全球连接设备数近 2 亿，境外收入高达 386 亿元。