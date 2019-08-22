羡慕！英国航空公司向1.5万名机组人员免费赠送iPhone XR

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:日前，英国航空公司宣布已从苹果公司购买了15， 000 台iPhone XR，并分发给全体机组人员。该公司此举的目的是“向客户提供个性化客户服务”。



据9to5mac报道，分发给英国航空公司机组人员的iPhone XR将预装一些应用，让机组人员在飞行期间可以更轻松的为客户服务。尽管该合作才处于起步阶段，不过一机组人员这种合作是成功的，尽管它还处于起步阶段。

作为第一批接收全新iPhone XR的机组人员之一的 27 岁的Bradley Smith表示，这些手机正在推动客户服务的改变：“最近，一位顾客意识到他忘了点一顿特别的饭菜时，当我快速取出手机，登录ba.com并为他的回程订购了一顿饭。这一切都在飞行途中几分钟内完成，让顾客感到非常深刻。”

据悉，英国航空公司将在未来 5 年内投入 65 亿英镑来改善客户体验，着包括在整个机队中安装高速WiFi，这将可以帮组机组人员在飞行过程中使用iPhone 获取客户最新信息。

值得一提的是，这并不是英国航空公司第一次投资苹果设备，该公司过去曾将iPad应用到其技术阵列中，最近刚刚进行了一次“成功试验”，每次飞行都会向高级机组人员提供iPad。