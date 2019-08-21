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雪球发布声明回应“12万人数据泄露”：网传图片为不实信息

2019-08-21 17:23 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:今日，针对“雪球网数据泄露涉及 12 万人”一事，雪球发布声明回应称，网传图片为不实信息。

雪球表示，雪球不会以任何方式获取和存储用户的股票账户、交易密码、交易记录和持仓数据；雪球采用符合互联网行业主流安全标准的加密算法存储用户的雪球账号密码，不会以明文形式进行存储。

对于兜售和贩卖公民个人信息的行为，雪球已经就此启动了紧急调查程序，并正在向公安机关进行报案。

QQ截图20190821172502.jpg

以下为雪球官方《针对网传不实信息的声明》全文：

雪球已经关注到，今日上午有用户根据未经证实的网传图片，在某平台发帖称雪球数据可能被泄露，并引发部分转发和疑问。对此，雪球严正声明如下：

1、该网传图片为不实信息：

(1)雪球不会以任何方式获取和存储用户的股票账户、交易密码、交易记录和持仓数据;

(2)雪球采用符合互联网行业主流安全标准的加密算法存储用户的雪球账号密码，不会以明文形式进行存储。

2、雪球非常重视用户隐私，视用户信息安全为生命底线，不断提升技术能力以防范信息泄露，更不允许任何人以任何形式危害雪球用户的信息安全。

兜售和贩卖公民个人信息涉嫌违法犯罪，需要承担法律责任。雪球已经就此启动了紧急调查程序，并正在向公安机关进行报案。

最后，雪球呼吁大家不要轻信谣言和传播谣言。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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