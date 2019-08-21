三星Note10+ 5G国行售价7999元 Note10售价6599元

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息：介绍完三星Note10 系列的相关配置情况后，三星中华区移动通信部销售总经理王少培正式公布了今天新机的价格。其中，三星Note10 售价为 6599 元(8G+256GB)，三星Note10+ 5G售价 7999 元(12G+256GB，仅支持NSA模式)。

据悉，新机将于 8 月 21 日- 9 月 11 日进行新机预约，并且在 9 月 30 日前可以三选一套件：无线办公套餐、蓝牙耳机和三星商城积分。

相机配置上，三星Galaxy Note 10+ 5G采用了后置四摄组合（Note10 为三摄，少了三摄景深镜头），提供 1200 万像素广角摄像头（F/1. 5 和F/2. 4 可变光圈）+ 1600 万像素 123 度超广角摄像头+ 1200 万长焦摄像头+3D景深摄像头。其中， 1200 万主摄和 1200 万长焦均支持OIS光学防抖。Note10 配备一块6. 3 英寸Dynamic AMOLED显示屏，前置 1000 万像素摄像头，后置 1600 万+ 1200 万+ 1200 万像素三摄，搭载高通骁龙 855 移动平台，内置3500mAh电池。