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三星发布 Galaxy Note10 | 10+ 5G 国行版，售价 6599 元起

2019-08-21 16:46 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 21 日消息：今天下午，三星在北京的 Galaxy Note 系列中国发布会上正式发布了全新旗舰智能手机——Galaxy Note10 系列国行版本。这也是三星 Galaxy Note 系列手机首次推出两种尺寸机型。

图片来自 samsung

三星 Galaxy Note10 系列共有 Galaxy Note10 与 Galaxy Note10+ 5G 两个版本，两者均采用了沉浸式视效的「超感官全视屏」设计，小孔径前置摄像头位于屏幕正上方中央位置，支持人脸识别和屏幕超声波指纹识别功能，拥有 IP68 级的防尘防水性能。

图片来自 samsung

三星 Galaxy Note10 系列主要配置情况：

Galaxy Note10 屏幕尺寸为 6.3 英寸（直角），分辨率为 FHD+（2280×1080），搭载骁龙 855 旗舰平台，前置 1000 万像素，后置 1200 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦三摄，电池容量为 3500mAh，支持 25W 有线快充以及 12W 无线充电。

Galaxy Note10+ 5G 屏幕尺寸为 6.8 英寸（直角），QHD+（3040×1440）分辨率，同样搭载骁龙 855 旗舰平台，前置 1000 万像素，后置 1200 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦+3D 景深四摄，电池容量为 4300mAh，支持 45W 有线快充以及 15W 无线充电。

其中，Galaxy Note10+ 5G 支持通过 microSD 卡额外扩展至 1TB。并且三星 Galaxy Note10+ 5G 的混合型 SIM 卡槽设计还支持双卡 5G 功能，也就是两个卡槽都支持 5G 网络技术。另外借助于 3D 景深摄像头，Galaxy Note10+ 5G 还带来了测量仪和 3D 扫描仪功能。

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图片来自 samsung

根据相机评测机构 DxOMark 发布的三星 Galaxy Note10+ 5G 的相机评测报告，其总分为 113 分，超过了 P30 Pro 的 112 分，位居排行榜首位。

图片来自 samsung

此外，作为 Galaxy Note 系列的标志性配件，S Pen 功能在 Galaxy Note 10 系列上进一步增强。它支持隔空操作，只需轻轻点击，即可浏览演示文稿、播放或暂停视频以及遥控拍照。

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价格方面，Galaxy Note10 系列提供莫奈彩、麦昆黑以及密斯白三种配色，其中莫奈彩为渐变色设计。Galaxy Note10（8GB+256GB）国行售价为 6599 元，Galaxy Note10+ 5G（12GB+256GB）为 7999 元，将于 9 月 12 日正式发售。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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