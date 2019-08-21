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三星Note10国行发布会直播：搭载高通骁龙855芯片 支持45W快充

2019-08-21 16:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息：今天下午，三星Note10 5G版正式发布。据三星电子大中华区产品战略副总裁束灿介绍，三星Note 10+ 5G版搭载超广角+广角+长焦三个摄像头，并且其前置后置摄像头均在DxOMark上排行第一。

同时，三星还为Note 10+ 5G版配备了手写笔S-Pen。用户不仅可以S-Pen书写，而且还可以通过其控制手机摄像头，外出拍照自拍再也不是难点，续航长达十小时。

三星Note10+采用6. 8 英寸屏幕、Note10 则为6. 3 英寸。共有莫奈彩、黑色、白色三种配色。

具体配置上，三星Note10 配备一块6. 3 英寸Dynamic AMOLED显示屏，前置 1000 万像素摄像头，后置 1600 万+ 1200 万+ 1200 万像素三摄像头，根据不同国家或地区将搭载骁龙 855 移动平台或三星Exynos9825 处理器，内置3500mAh电池。

此外，三星Note10 系列配备了高通骁龙 855 芯片，并且拥有45W快充，面板素质极为强悍。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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