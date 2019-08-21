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见闻

美国苹果商城开始出售官翻版2019款13/15英寸MacBook Pro

2019-08-21 10:40 稿源：站长之家  0条评论
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苹果电脑 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:macrumors报道，苹果公司今天在美国区苹果线上商城新增了翻新版的 2019 年款 13 英寸和 15 英寸的MacBook Pro型号，并提供了一定的折扣优惠。

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据悉，苹果商城官方列出的翻新产品目前有多款MacBook Pro型号，最早于 2019 年 5 月发布，有多个不同价位和配置可供选择。

其中，所有的翻新版MacBook Pro型号约有15%的折扣。比如 2019 年 5 月发布的 13 英寸MacBook Pro(2.4GHz处理器和256GB存储空间)，打折后价格从 1799 美元下降至 1529 美元。

7 月份发布的新款入门级1.4GHz13 英寸MacBook Pro型号尚未在翻新商店上市，仅有 2019 年 5 月的高端型号翻新打折。 2019 年 5 月MacBook Pro版采用英特尔的第 8 代和第 9 代处理器，提供 8 核、 6 核和 4 核芯片选项。

据悉，苹果的所有翻新产品在出售前都要经过严格的翻新流程，包括检查、维修、清洁和重新包装。此外，翻新的Mac享有一年的保修期，可以通过AppleCare+购买延长保修期。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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