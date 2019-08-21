企业微信获得 SOC2Type2 报告

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:今日，企业微信宣布，2019 年 8 月，企业微信获得由国际知名的第三方独立服务会计师事务所出具的SOC2Type2 报告，是国内首个获得基于安全性、保密性和隐私性原则的SOC2Type2 报告的企业办公产品。

资料显示，SOc即System and OrganizationControls，是由美国注册会计师协会 (AICPA)出具的审计准则，SOc报告公正独立、审计严苛，表明企业微信的控制环境达到安全性、保密性和隐私性要求。此前，企业微信已获得SOC2Type1 报告，SOC2Type1认证代表了企业微信应对信息安全相关的内部控制设计合理性，SOC2Type2则意味着执行有效性。

企业微信表示，截至目前，企业微信已获得SOC2Type1服务审计报告、SOC2Type2服务审计报告、ISO/IEC27018公有云个人隐私保护认证、ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证、国家网络安全等级保护三级认证。