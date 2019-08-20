小米发布第二季度财报：营收519.51亿元 同比增长14.8%

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:小米集团今天发布 2019 年第二季度财报，据财报显示，小米第二季度营收519. 51 亿元，同比增长14.8%，市场预期为521. 73 亿元，经调整净利润为36. 35 亿元。境外市场方面，境外市场收入人民币 219 亿元，同比增长33.1%。



据财报显示， 2019 年第二季度，小米互联网服务收入达到人民币 46 亿元，同比增长15.7%，仅占公司整体收入的8.8%。其中，小米广告业务收入达人民币 25 亿元，同比略降0.6%。

第二季度，MIUI月活跃用户由 2018 年 6 月的2. 07 亿人增长至 2019 年 6 月的2. 79 亿人，同比增长34.7%。 2019 年 6 月，中国大陆的MIUI月活跃用户为1. 15 亿人。

小米游戏收入6. 751 亿元，同比降低4.1%。不过，游戏业务的毛利由 2018 年第二季度的人民币2. 125 亿元增加至 2019 年第二季度的人民币4. 082 亿元，同比增加92.1%。

小米 2019 年第二季度智能手机分部的收入较去年同期增长5%，达到人民币 320 亿元。 本季智能手机销量达到 3210 万部。

值得注意的是， 小米在财报中透露，截止至 2019 年 6 月 30 日，共投资超过 270 家公司，总账面价值人民币 287 亿元，同比增长20.8%。截至公告日期，已投资 12 家供应链公司，其中，有三家被投资企业已经在中国科创板上市。