苹果：为韩国创造超32万个工作岗位 直接雇佣500名员工

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:据patentlyapple报道，日前，苹果在韩国上线了一个与就业相关的网页，展示了该公司已经在韩国和合作公司创造了325， 000 就业岗位，以展示其在韩国市场的实力和信心。



苹果表示， 20 多年前，苹果向韩国市场迈出了第一步，当时只有两名员工。现在，苹果已经有 500 员工，包括设计师、专业生产人员、零售人员、客户服务代表、营销专家、硬件和软件工程师，而这个数字仍在快速增长。

目前，苹果和韩国 200 多个合作伙伴合作，从零部件制造商到产品分销商和运营商，直接和间接影响到韩国 10 多万人的就业。

苹果还指出，随着 2008 年App Store的上线，苹果又改变了app行业。在十多年的时间里，App Store仅在韩国创造了 20 多万个就业机会，韩国App 开发商的收入超过4. 7 万亿韩元。

值得一提的是，苹果公司前不久指出，其直接或间接为美国创造了 240 万个工作岗位，该公司直接员工和零件供应商的员工加起来共有 54 万个工作岗位。