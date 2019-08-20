触宝2019第二季度财报：净营收3760万美元 同比增长33%

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:今日，触宝发布了截至 6 月 30 日的 2019 年第二季度财报，财报显示，触宝2019第二季度净营收为 3760 万美元，较去年同期的 2840 万美元增长33%。毛利润为 3360 万美元，较去年同期的 2450 万美元增长37%。毛利率为89.4%，较去年同期增长2.9%。

此外， 2019 年第二季度，触宝全球产品的日均活跃用户(DAU)为1. 713 亿，较 2018 年 6 月的1. 327 亿增长29%。月均活跃用户(MAU)为2. 555 亿，较 2018 年 6 月的1. 939 亿增长32%。

2019 年第二季度，触宝内容系列产品的平均DAU为 2760 万，较 2018 年 6 月的 730 万增长278%，平均MAU为 6510 万，较 2018 年 6 月的 2220 万增长193%。

2019 年第二季度，触宝智能输入法的平均DAU为1. 437 亿，较 2018 年 6 月的1. 254 亿增长15%，平均MAU为1. 904 亿，较 2018 年 6 月的1. 717 亿增长11%。

触宝预计， 2019 年第三季度总营收将达到约 3000 万美元，同比下滑约18%。整个 2019 财年，总营收将达到约1. 45 亿美元，同比增长8%。