华为针对临时通用许可证发布声明：没有改变华为被不公正对待的事实

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:昨天，美国商务部长在采访中表示将对华为的临时许可再次延长 90 天，截至日期是今年 11 月 19 日。



对此，华为方面表示，反对美国商务部将另外 46 家华为实体列入实体清单，美国选择在这个时间点做出这个决定，再次证明该决定是政治驱动的结果，与美国国家安全毫无关系。

华为呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。称此举没有改变华为被不公正对待的事实。不管临时许可延期与否，华为经营受到的实质性影响有限，将继续聚焦做好自己的产品，服务于全球客户。

今年5 月 16 日，美国商务部将华为列入“实体清单”，禁止美国科技企业向华为出售产品。随后，华为又获得了美国商务部的临时许可，允许将对华为的禁令延迟 90 天实施，该临时许可有效期从今天开始至 8 月 19 日截止。当时美国方面给出的理由为，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

本次，美国再次延长华为临时通用许可证，美国商务给出的理由是，很多美国农村的通讯公司都依赖华为设备，再次延长 90 天可以给这些公司更多时间来适应。