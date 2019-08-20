李彦宏内部信：好迹象正在呈现 公司业绩企稳回升

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:今日凌晨，百度发布了第二季度财报：总营收为人民币 263 亿元(约合38. 4 亿美元)，同比增长1%。归属于百度的净利润为人民币 24 亿元(约合3. 51 亿美元)，同比下降62%。

随后，百度董事长兼CEO李彦宏发布内部信表示，从今天的这份财报看，一些好的迹象正在呈现，公司业绩企稳回升。李彦宏称，搜索是百度的根基，是百度的核心价值。目前百度的搜索结果首条满足率已经达到51%。

此外，李彦宏还公布了一组数据：截至 6 月份，百度App平均日活用户达到1. 88 亿，同比增长27%。智能小程序月活跃用户达2. 7 亿，入驻小程序数量达到 15 万，覆盖 271 个细分类别。小度助手本季度继续保持强劲势头，累计激活设备数超过 4 亿台，同比增长4. 5 倍;每月语音查询超过 36 亿次，同比增长7. 5 倍。

最后，李彦宏表示：“在百度即将迎来 20 岁生日时，在‘用科技让复杂的世界更简单’之前，我相信我们也能先让百度成为一家简单的、由梦想驱动的公司，如同 20 年前诞生时那样。”

以下是李彦宏内部信全文：

各位百度同学：

北京时间今天凌晨，公司发布了今年第二季度财报：实现总营收 263 亿元人民币，净利润 24 亿元人民币。从今天的这份财报看，一些好的迹象正在呈现，公司业绩企稳回升。这也证明，百度在核心业务领域仍然地位牢固且动力十足。

这段时间，面临严峻的外部挑战以及疲软的宏观环境，公司自上而下推动了一系列颠覆性变革，涉及组织架构、人事变动、业务盘整等等。这些变革带来阶段性阵痛，更将带来积极而深远的影响，让百度走得更稳、更远。

搜索是百度的根基，是百度的核心价值。在过去的将近 20 年，百度搜索一直专注于满足用户平等便捷地获取信息的需求。是对用户的关注和对核心技术的持续投入，构筑起我们的竞争壁垒，保持着百度搜索的领先地位。今天，我们在用AI重新定义搜索。因为搜索引擎的进化史，就是人工智能技术的进化史。智能搜索正在演进的方向是更加精准的答案，甚至是唯一的答案。目前百度的搜索结果首条满足率已经达到51%。智能搜索已经突破“框”的限制，从手机向智能音箱、智能汽车等场景延伸，并将成为一个无处不在的超级智能交互入口。我们要始终坚定地投入，做最好的搜索。

基于坚实的搜索基础，百度正在建设一个空前繁荣的移动生态。 6 月份，百度App平均日活用户达到1. 88 亿，同比增长27%。由“搜索+信息流”组成的双引擎，“百家号+小程序”组成的双生态，进一步夯实了百度App超级入口的地位，促使百度App的用户时长和搜索流量都实现了强劲的增长。智能小程序则帮助我们构建起一个新的内容和服务生态。一方面百度搜索独特的中心化分发、长尾分发等特点，可以帮助开发者获取流量，让智能小程序生态快速成长;另一方面，丰富的智能小程序产品也是提升搜索体验的重要抓手，让搜索连接信息、服务的能力极大增强。得益于搜索和智能小程序之间的良性互动，智能小程序月活跃用户达2. 7 亿，入驻小程序数量达到 15 万，覆盖 271 个细分类别。

AI领域，我们提前布局并持续投入多年。在产业智能化浪潮来临之际，百度正处于前所未有的最佳位势。百度智能云凭借着“云+AI”战略发展迅猛。在Canalys和Synergy Research发布的 2019 年第一季度的中国公有云报告中，百度智能云跻身中国PAAS(平台即服务)和IAAS(基础设施即服务)公有云服务供应商前四。这要归功于百度在AI基础能力方面的长期先发优势，以及AI给云服务带来的产业重构机会。作为全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo继续巩固和强化行业领导地位。 8 月初，百度与一汽红旗联合打造的国内首批量产L4 级自动驾驶出租车Robotaxi已经在长沙展开规模化测试。小度助手本季度继续保持强劲势头，累计激活设备数超过 4 亿台，同比增长4. 5 倍;每月语音查询超过 36 亿次，同比增长7. 5 倍。在移动、家庭和汽车等不同场景中，为用户提供无处不在的智能交互服务。小度智能音箱连续两个季度成为中国市场第一名，并与亚马逊、谷歌一起位列全球市场前三名。

“夯实移动基础 决胜AI时代”是我们的核心战略。我们有一个摆在前面远处的、让百度重新站上行业之巅的大机会，有充足的粮草，我们在关键位置建立了一些重要的桥头堡，我们需要更多敢立军令状的将军，更多敢打硬战的士兵。在百度即将迎来 20 岁生日时，在“用科技让复杂的世界更简单”之前，我相信我们也能先让百度成为一家简单的、由梦想驱动的公司，如同 20 年前诞生时那样。

Robin