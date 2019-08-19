百度回应“投资果壳网”：消息属实 双方合作将很快开展

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:今日，投中网报道称，继百度、快手与知乎建立统一战线后，百度早在今年 6 月已入股了果壳网，但具体交易金额百度并未透露。天眼查信息显示，百度投资并购部旗下达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司持股北京果壳互动科技传媒有限公司9.38%。

对此，百度确认了此消息。百度方面表示，国内两大内容社区(知乎、果壳网)均已通过投资的方式被百度纳入自家内容生态。本次百度投资果壳后，双方在内容与业务上的深度合作将很快开展。

资料显示，果壳网成立于 2010 年，是开放、多元的泛科技兴趣社区，并提供负责任、有智趣的科技主题内容。果壳网拥有 3300 万月活用户。

8 月 12 日，有媒体报道称，知乎已完成约4. 5 亿美元的F轮融资，本轮融资由快手和百度联合战略投资。知情人士透露，此轮融资后，知乎全站问答可能会以智能小程序的形式接入百度App，实现业务联动。

对此，百度方面回应称，其与知乎的战略合作，是基于超级入口和专业知识问答之间的高度协同。双方合作，将让专业、优质内容打破圈层壁垒，服务更广泛的大众人群，创造新的知识社交价值和商业可能。