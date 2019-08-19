“扫一扫”分享到微信

见闻

百度回应“投资果壳网”：消息属实 双方合作将很快开展

2019-08-19 17:21 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

百度、熊掌号 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:今日，投中网报道称，继百度、快手与知乎建立统一战线后，百度早在今年 6 月已入股了果壳网，但具体交易金额百度并未透露。天眼查信息显示，百度投资并购部旗下达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司持股北京果壳互动科技传媒有限公司9.38%。

对此，百度确认了此消息。百度方面表示，国内两大内容社区(知乎、果壳网)均已通过投资的方式被百度纳入自家内容生态。本次百度投资果壳后，双方在内容与业务上的深度合作将很快开展。

资料显示，果壳网成立于 2010 年，是开放、多元的泛科技兴趣社区，并提供负责任、有智趣的科技主题内容。果壳网拥有 3300 万月活用户。

8 月 12 日，有媒体报道称，知乎已完成约4. 5 亿美元的F轮融资，本轮融资由快手和百度联合战略投资。知情人士透露，此轮融资后，知乎全站问答可能会以智能小程序的形式接入百度App，实现业务联动。

对此，百度方面回应称，其与知乎的战略合作，是基于超级入口和专业知识问答之间的高度协同。双方合作，将让专业、优质内容打破圈层壁垒，服务更广泛的大众人群，创造新的知识社交价值和商业可能。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

苹果 AppleStore

苹果 Apple Store 日本东京丸之内新店即将开业

· 苹果 AppleStore
搜狗 搜狗输入法 AI助手 智能汪仔

搜狗输入法上线AI助手 提供天气资讯、斗图等服务

· 搜狗 搜狗输入法 AI助手
搜狗 搜狗输入法

搜狗输入法宣布在输入法中引入AI助手“智能汪仔”

· 搜狗 搜狗输入法
加密货币交易所 韩国加密货币

惨淡！报告：97%的韩国加密货币交易所濒临破产

· 加密货币交易所 韩国加密货币
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭

斗鱼超级火箭明日试验发射 外星人：感谢鲨鱼娘送上的超火

· 斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭
支付宝 垃圾分类 小程序 七夕 玫瑰花

七夕后支付宝垃圾分类玫瑰花搜索量涨超14倍 网友：活的还不如垃圾桶

· 支付宝 垃圾分类 小程序
查看更多
﻿

编辑推荐

知乎正式启动MCN机构招募 与创作者互惠共赢

[见闻]· 08月19日

搜狗输入法上线AI助手 提供天气资讯、斗图等服务

[见闻]· 08月19日

李想驳斥抹黑蔚来阴谋论：理想汽车和蔚来没有竞争关系

[见闻]· 08月19日

淘宝调整违背承诺实施细则 违约赔10%成交额

[要闻]· 08月19日

中国联通回应降低4G速度推广5G：不会降低网速 反而会提速

[见闻]· 08月19日

广东省公安厅：“欢喜斗地主”等44款APP存在违规行为

[见闻]· 08月19日

民政部：电子结婚证不具备法律效力不可代替实体结婚证

[见闻]· 08月19日

百度已入股果壳网 持股9.38%，合作细节暂未公布

[见闻]· 08月19日