德邦回应价值15万包裹被销毁：会负责到底，没说只赔300元

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:近日，湖南长沙李同学通过德邦快递寄出价值 15 万的包裹，总重 27 公斤。没想到六七天之后，快递竟然被签收后送至旧衣回收厂分解。而李同学称负责邮寄的德邦物流，却只肯赔偿 300 块钱。

对此，德邦快递站点负责人表示，出现这个情况是我们快递员的疏忽。该快递员刚工作一个月，没看清单号，然后误以为是旧衣回收的，就把它送到旧衣回收站厂了。负责人称德邦物流没说只赔 300 元，目前正在尽力配合客户找货，该承担的德邦都会负责到底。

李同学表示希望能够将所有东西找回来，但她不知道是否有可能，如果只赔 300 元，她是无法接受的。李同学称：她寄出的包裹中，除了衣服化妆品外还有U盘，里面还有其从业期间大量的漫画原稿件，而这些是用钱都买不来的。

律师表示，按照《快递市场管理办法》，一般情况下快件发生延误、丢失最多赔偿 300 元。但由于物品损毁原因是德邦快递管理员疏忽，失主可以根据《中华人民共和国邮政法》《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，向快递公司主张按物品原价索赔。