“扫一扫”分享到微信

见闻

德邦回应价值15万包裹被销毁：会负责到底，没说只赔300元

2019-08-19 11:14 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

德邦物流 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:近日，湖南长沙李同学通过德邦快递寄出价值 15 万的包裹，总重 27 公斤。没想到六七天之后，快递竟然被签收后送至旧衣回收厂分解。而李同学称负责邮寄的德邦物流，却只肯赔偿 300 块钱。

对此，德邦快递站点负责人表示，出现这个情况是我们快递员的疏忽。该快递员刚工作一个月，没看清单号，然后误以为是旧衣回收的，就把它送到旧衣回收站厂了。负责人称德邦物流没说只赔 300 元，目前正在尽力配合客户找货，该承担的德邦都会负责到底。

李同学表示希望能够将所有东西找回来，但她不知道是否有可能，如果只赔 300 元，她是无法接受的。李同学称：她寄出的包裹中，除了衣服化妆品外还有U盘，里面还有其从业期间大量的漫画原稿件，而这些是用钱都买不来的。

律师表示，按照《快递市场管理办法》，一般情况下快件发生延误、丢失最多赔偿 300 元。但由于物品损毁原因是德邦快递管理员疏忽，失主可以根据《中华人民共和国邮政法》《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，向快递公司主张按物品原价索赔。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

新浪 新浪微博 微博十年

新浪微博推出“微博十年”活动 快来看看你的微博回忆

· 新浪 新浪微博 微博十年
区块链 区块链认证 兰博基尼

首辆通过区块链认证的兰博基尼诞生 被当艺术品收藏

· 区块链 区块链认证 兰博基尼
贩毒 虚拟货币 虚拟货币交易

韶关两嫌疑犯邮寄包裹贩毒被捕 使用虚拟货币交易

· 贩毒 虚拟货币 虚拟货币交易
Redmi红米电视 Redmi电视 红米电视

Redmi 首款互联网电视将于 8 月 29 日正式发布：70 英寸巨屏！

· Redmi红米电视 Redmi电视 红米电视
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭

斗鱼超级火箭明日试验发射 外星人：感谢鲨鱼娘送上的超火

· 斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭
支付宝 垃圾分类 小程序 七夕 玫瑰花

七夕后支付宝垃圾分类玫瑰花搜索量涨超14倍 网友：活的还不如垃圾桶

· 支付宝 垃圾分类 小程序
查看更多
﻿

编辑推荐

不完全预测：2020年将流行何种编程技术？

[评论]· 08月19日

男子在共享单车上贴小广告被判赔偿1500元

[见闻]· 08月19日

新浪微博推出“微博十年”活动 快来看看你的微博回忆

[见闻]· 08月19日

韶关两嫌疑犯邮寄包裹贩毒被捕 使用虚拟货币交易

[见闻]· 08月19日

极光：微信流量价值最高，Top 50APP流量占比达85.2%

[数说]· 08月19日

Redmi 首款电视将于 8 月 29 日正式发布：70 英寸巨屏！

[见闻]· 08月19日

库克会面特朗普：关税将影响苹果与三星的竞争能力

[见闻]· 08月19日

顺风车要涨价？课题研究组：暂无统一定价标准

[动态]· 08月19日