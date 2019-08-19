首辆通过区块链认证的兰博基尼诞生 被当艺术品收藏

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:据cryptoglobe报道，在加利福尼亚州的蒙特利汽车周( 8 月 9 日- 8 月 18 日)上， 兰博基尼汽车公司展示了一次性的“Aventador S by Skyler Grey”，其由 19 岁的美国艺术家Skyler Grey个性化设计的橙色的兰博基尼Aventador S in Arancio Atlas。



据悉，Skyler Grey是该艺术展上展出作品的最年轻的艺术家，他被评为 2017 年福布斯“ 30 岁以下 30 名”全球最有影响力的艺术家。这辆兰博基尼已被一位艺术品收藏家收购，它将是第一辆通过试点项目“Lamborghini Sicura”获得区块链技术认证的兰博基尼。该项目是与Salesforce合作推出，使用Salesforce区块链技术来确保数据安全和廉洁，旨在将汽车作为艺术品进行保护。

这涉及“一个真实性认证过程，利用Salesforce Blockchain技术来保证数据的安全性和不可破坏性。”该保护系统的目的是防止伪造;跟踪和认证所有与模型相关的信息;同时支持增加所有利益相关者的价值。