女子控诉15万包裹被销毁德邦仅赔300元 快递员私自签送至回收厂

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:日前，微博网友@漫画主笔狼人小姐(小李)发微博称，自己重 27 公斤、总价值 15 万左右的包裹被德邦员工销毁，并且仅赔偿 300 元。



据悉，小李在微博称，她刚刚毕业来长沙工作，将全部家当打包，重 27 公斤的包裹于8. 4 号用德邦快递从大连寄往长沙，可是，包裹8. 7 号到达长沙后没有任何通知。可到了 8 月 14 号包裹也一直没收到，小李于是联系派送人员后，她才得知包裹已经被快递员私自签收并送至回收厂处理。

小李还表示，从旧衣厂监控录像看，厂里员工分解了她的包裹，将里面的东西都提走了，并且在员工宿舍找到了她的插线板、专业书和台灯、身体乳。更多东西厂长说全部当垃圾销毁了，找不回了!据称，这是小李大学四年不停的画漫画打工省吃俭用攒下的买的，包裹里有自己的各种日常生活用品，包括一些单价较高的衣服和未开封的化妆品，总价值 15 万左右。小李指出，德邦物流拒绝道歉，并表示只能按保价赔付 300 元。

这一事件引发了众多网友的关注，并上了微博热搜。截至发稿时间，德邦物流官方尚未进行回应，后续会如何发展还需等待进一步观察。