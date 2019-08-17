趣店发布2019Q2财报：收入22.2亿元 用户增长至7600万

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:昨天，趣店集团(NYSE：QD)发布了截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度财报。数据显示，趣店集团第二季度总收入22. 2 亿元人民币(3. 2 亿美元)，按照非美国通用会计准则(Non-GAAP)，调整后净利润11. 6 亿元人民币(1. 7 亿美元)，同比增长57.1%。



其中，金融业务的收入为9. 84 亿元，较上年同期的8. 95 亿元增长10%;贷款便利收入及其他相关收入为6. 09 亿元，较上年同期的4. 52 亿元增长34.8%;开放平台业务的收入近 4 亿，环比第一季度增长150.8%。第二季度成本为2. 86 亿元，较上年同期的9. 47 亿元下降了69.8%

另外，财报显示，截至 2019 年 6 月 30 日，趣店累计注册用户数增长至约 7600 万，累计借款用户超 1830 万，服务用户从上一季度的 540 万增长至 610 万。

对于第二季度财报表现，趣店集团创始人、CEO罗敏表示：“第二季度，我们的净利润和用户数都再创记录，开放平台业务表现也超出预期。截至目前，趣店与 100 多家持牌金融机构保持了良好的合作关系。”