华为申请 AR / VR 智能眼镜商标，或于 IFA 2019 亮相

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 16 日消息：据 LetsGoDigital 报道，华为于 8 月 14 日向欧盟（EUIPO）和英国知识产权局提交了两份商标申请，分别为 AR Glass 和 VR Glass。

据报道，这两个商标都被归类为第 9 类，并附有说明：智能眼镜、智能手表、智能手机、3D 眼镜、太阳镜和眼镜。报道称，今年早些时候，华为已经分享了正在开发的 AR 眼镜的一些细节：华为的智能眼镜将配备语音助手，内置麦克风和扬声器，还可以通过智能眼镜拨打电话。智能眼镜通过了 IP67 认证，具有防水和防尘功能，配备了 2200mAh 的电池，且可通过 USB Type-C 连接的皮套来无线充电。

早在今年 3 月的华为 P30 系列新品发布会上，华为就宣布与韩国时尚品牌 Gentle Monster 宣布合作，开发第一款智能眼镜。这款产品看起来像普通太阳镜，也没有集成摄像头。

如果一切顺利，我们有望在下月的柏林消费电子展（IFA 2019）上，正式见到它的身影。