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快手辟谣海外化团队大幅收缩：正在大力扩招优秀人才

2019-08-16 13:55 稿源：站长之家  0条评论
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快手

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:今日，有媒体报道称，快手海外化团队已经大幅收缩，其团队人员已大量离职或者内部活水到其他部门。海外合作伙伴透露，快手从去年年底开始在东南亚、印度市场停止投放，目前仅南美市场还有一些投放。

对此，快手发文回应称，海外业务作为公司重点战略，不存在削减资源。快手作为世界和国内领先的短视频产品，不仅不存在缩减投入的说法，反而海外业务在大力扩招优秀人才。

此外，快手方面表示，东南亚作为快速增长的人口巨大、需求旺盛的新兴市场，拥有庞大的用户基础，快速发展的基建，最重要的，是东南亚人民对于内容的高度渴求。所以，东南亚是必须要做也从未放弃的市场。

以下为快手回应原文：

快手海外业务作为公司重点战略，不存在削减资源。目前海外业务具备完整的业务架构，从产品、运营到前端研发、云服务、大数据，社会科学，内容审核，超过十个不同部门组成完整的业务结构，人员齐整，结构清晰。我们作为世界和国内领先的短视频产品，不仅不存在缩减投入的说法，反而海外业务在大力扩招优秀人才。

东南亚作为快速增长的人口巨大、需求旺盛的新兴市场，拥有庞大的用户基础，快速发展的基建，最重要的，是东南亚人民对于内容的高度渴求。快手作为全球领先的短视频平台，一直致力于践行普惠的价值观，用内容的力量为每一个用户带来更多的价值。所以，东南亚是必须要做也从未放弃的市场。

海外业务是公司级的重要战略，不会放弃。海外是一块超过 30 亿用户盘子的市场，在国内日趋饱和的红海环境下，海外在短视频领域尚未有任何巨头产品，且用户对于视频类内容极其渴求，海外将是快手的又一个增长爆发点。短视频产品出海是大势所趋，是顺应时势，顺应用户需求的必然选择，放弃的论调是无稽之谈。在出海的道路上，也许会有艰难险阻，但我们会无比坚定的走下去。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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