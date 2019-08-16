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见闻

国家邮政局：共收到快递末端服务违规收费举报237件

2019-08-16 08:39 稿源：站长之家  0条评论
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快递、包裹

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:昨日，国家邮政局公布了快递末端服务违规收费清理整顿情况进展。国家邮政局称，截至目前，各地邮政管理部门受理群众通过 12305 专线举报问题线索 237 件，涉及快递品牌企业超 10 家，其中，圆通 67 件、韵达 44 件、中通 41 件、申通 30 件、百世 25 件、天天 5 件、顺丰 2 件、品骏 1 件，其他快递品牌企业 22 件。

国家邮政局表示，针对有关举报问题线索，各地邮政管理部门迅即进行落地核实，就发现的违法行为开展立案调查，依法依规作出严肃处理，已累计实施行政处罚 118 起，罚款127. 3 万元。其中，涉及中通 24 起、圆通 24 起、韵达 21 起、申通 20 起、百世 18 起、天天 7 起、品骏 1 起、顺丰 1 起，其他快递品牌企业 2 起。

8 月 1 日，国家邮政局部在全国范围全面开展快递末端服务违规收费清理整顿专项工作，整治快递末端服务违规收费乱象。国家邮政局要求，各快递企业总部在对违规收费现象开展自查自纠的基础上，要尊重市场规律，加强精细管理。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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