阿里公布2020财年Q1财报；微软回应“小冰微信公众号被封禁”；阿里回应收购网易考拉

阿里公布2020财年Q1财报

昨日，阿里巴巴发布截至 2019 年 6 月 30 日的 2020 财年第一季度财报显示，其第一财季营收为人民币1149. 24 亿元(约合167. 41 亿美元)，同比增长42%;净利润为人民币212. 52 亿元(约合30. 94 亿美元)，同比增长145%。

运营数据方面，其中国零售市场年度活跃用户数量为6. 74 亿，与截至 2019 年 3 月 31 日的年度活跃用户数量相比增加 2000 万;中国零售市场移动MAU(月活跃用户)在 2019 年 6 月份达到7. 55 亿，比 2019 年 3 月增长了 3400 万。

微软回应“小冰微信公众号被封禁”：不影响双方合作

昨日，针对微软小冰微信公众号被封禁一事，微软(亚洲)互联网工程院副院长、小冰负责人李笛回应称：“被微信封禁对小冰没有造成影响，而且小冰项目仍在和腾讯推进中，接下来双方会共同宣布合作进展。”

今日早些时候，微软正式发布了小冰 7 代，在会上，微软副总裁沈向洋表示，微软小冰将展开与微信开放平台及智能硬件平台的合作。此外，数据显示，微软小冰已入驻超3000 万个QQ群。

7 月 1 日，微软小冰微信公众号因违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》已被停用，账号内的所有内容也已被屏蔽。

阿里回应收购网易考拉：不予置评

据财新网报道，阿里巴巴收购网易考拉的交易已确定，交易对价 20 亿美元，阿里巴巴将以全现金方式支付，未来双方还将开展其他形式的合作和交易。

对此，网易和阿里巴巴集团对此交易的回复均为不予置评。

在网易Q1 财报电话会议上，网易CFO杨昭烜曾表示，网易一直都在以开放的心态去进行商业拓展，寻找商业战略伙伴，为了给网易的跨境电商和其他业务单元带来更多活力和发展。



