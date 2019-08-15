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除了想发币，沃尔玛还申请了基于区块链的无人机专利

2019-08-15 15:26 稿源：站长之家  0条评论
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无人机

今日块讯(ChinaZ.com) 8月15日 消息：一直以来，沃尔玛积极研究区块链技术，继前不久申请加密货币专利之后，这家零售巨头又申请了一项基于区块链的无人机专利。

Coindesk 报道，根据美国专利商标局信息，沃尔玛在 2019 年 1 月提交了“克隆无人机区块链技术应用”(Cloning Drones Using Blockchain)专利申请，并于 8 月 1 日公开了这项专利。

值得注意的是，这个基于区块链技术的无人机协调系统专利申请和沃尔玛数字货币专利申请在同一天公布的。

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当然，这并不是沃尔玛首次涉及由区块链技术支持的无人机上。早在 2017 年，沃尔玛就申请了一项基于区块链的无人机包裹递送系统专利。根据该专利，区块链技术将用于传输无人机识别号、飞行高度、飞行速度、飞行路线、电池信息或装载能力等信息，以及基于无人机的中间位置共享信息。

该专利称，区块链技术的优势在于保持数据的完整性：

区块链分类账可以任何其他格式或介质存储任何类型的信息，如不同种类的指令列表、导航信息和地图。通过区块链，可以在克隆无人机上部署相同的软件配置文件。

不过，专利申请发布和专利发布并不相同。专利申请只是漫长申请过程的第一步。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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