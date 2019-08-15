GSA 公布 8 月份最新 5G 数据：全球已发布 100 款 5G 设备

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 15 日消息：日前全球移动供应商协会（GSA）公布了 8 月份最新的 5G 数据。目前全球各个通讯厂商和移动厂商已经推出了 100 款具 5G 设备，从手机到热点都有。

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GSA 表示，它已经在 100 个国家确定了 296 家运营商，这些运营商要么已经启动、演示、试验了 5G 技术，要么已经获得许可进行现场试验。目前全球共有 39 家无线网络运营商宣布推出兼容 3GPP 的 5G 服务。

据统计迄今为止总共有 100 款已宣布的 5G 设备，而宣布的设备不一定是商业设备，其中一些产品可能永远不会广泛使用。

以下是市面上已经大量使用的 5G 产品具体名单：