GSA 公布 8 月份最新 5G 数据：全球已发布 100 款 5G 设备
站长之家(ChinaZ.com) 8 月 15 日消息：日前全球移动供应商协会（GSA）公布了 8 月份最新的 5G 数据。目前全球各个通讯厂商和移动厂商已经推出了 100 款具 5G 设备，从手机到热点都有。
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GSA 表示，它已经在 100 个国家确定了 296 家运营商，这些运营商要么已经启动、演示、试验了 5G 技术，要么已经获得许可进行现场试验。目前全球共有 39 家无线网络运营商宣布推出兼容 3GPP 的 5G 服务。
据统计迄今为止总共有 100 款已宣布的 5G 设备，而宣布的设备不一定是商业设备，其中一些产品可能永远不会广泛使用。
以下是市面上已经大量使用的 5G 产品具体名单：
HTC 5G Hub(热点)
华为5G CPE 2.0(户内外客用房设备，简称CPE)
华为5G CPE Win(户外及窗户CPE)
华为5G CPE Pro(室内CPE)
华为Mate X(手机)
华为Mate 20x 5G(手机)
Inseego R1000 家庭路由器/MiFi IQ 5G(固定无线室内CPE)
Inseego MiFi M1000 5G移动热点(热点)
LG V50 ThinQ(手机)
摩托罗拉5G Moto Mod Snap-on(加密狗)
Netgear Nighthawk M5 Fusion MR5000(又名Nighthawk 5G移动热点)(热点)
诺基亚Fastmile 5G网关CPE(室内/室外CPE)
一加一加7Pro 5G(手机)
Oppo Reno 5G(手机)
Percepto Drone-in-abox(无人机)
三星SFG-D0100(室内CPE)
三星Galaxy S10 5G(手机)
SIMCom无线SIM8200- EA-M2(模块)
SIMCom无线SIM8200G(模块)
小米Mi Mix 3g(手机)
中兴Axon 10 Pro 5G(手机)
中兴5G室内CPE MC801(室内CPE)
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