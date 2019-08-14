“中国互联网100强”新面孔：蚂蚁金服、字节跳动进入前十强

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息：一年一度的互联网百强榜单又有新面孔。 8 月 14 日，中国互联网协会、工信部网络安全产业发展中心联合发布“ 2019 年互联网企业 100 强榜单”，阿里巴巴、腾讯、百度继续领衔前三的同时，蚂蚁金服、字节跳动首次进入前十强，分别位列第五、第八名。其中蚂蚁金服首次参与评选。

工信部相关负责人解读，今年互联网百强企业整体规模跨越式提升，成为数字经济新引擎。 2019 年互联网百强企业互联网业务收入高达2. 75 万亿元，占我国数字经济的比重达8.8%，对数字经济的贡献率达14%。

数字经济时代，互联网公司服务对象的广度和深度都在不断扩大，以蚂蚁金服为例，旗下支付宝过去一年新增用户中，半数以上来自三四线城市，而旗下大病互助计划相互宝所有成员中，56%来自三线及以下区域，农村和县城的成员占到了32%。在全球市场，蚂蚁金服和合作伙伴共同服务的用户达到 10 亿级。

此次榜单除了考虑公司的营收情况之外，创新和社会责任也是重要考量因素。据了解，蚂蚁金服上榜考量包括相互宝、蚂蚁森林等品牌和服务，其中，相互宝作为一款网络互助现象级产品，在过去 10 个月帮助 8000 万人建立了一份全新健康保障;蚂蚁森林 3 年带动 5 亿人参与低碳环保，已种下 1 亿棵真树。

作为中国领先的科技公司，蚂蚁金服不仅赢得权威部门点赞，也得到国际机构和资本市场的认可。互联网女皇玛丽·米克尔发布的2018《互联网趋势报告》，列出全球TOP20 互联网科技公司排行榜，蚂蚁金服名列第9。