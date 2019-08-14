“扫一扫”分享到微信

动态

“中国互联网100强”新面孔：蚂蚁金服、字节跳动进入前十强

2019-08-14 17:24 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

支付宝，蚂蚁金服

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息：一年一度的互联网百强榜单又有新面孔。 8 月 14 日，中国互联网协会、工信部网络安全产业发展中心联合发布“ 2019 年互联网企业 100 强榜单”，阿里巴巴、腾讯、百度继续领衔前三的同时，蚂蚁金服、字节跳动首次进入前十强，分别位列第五、第八名。其中蚂蚁金服首次参与评选。

工信部相关负责人解读，今年互联网百强企业整体规模跨越式提升，成为数字经济新引擎。 2019 年互联网百强企业互联网业务收入高达2. 75 万亿元，占我国数字经济的比重达8.8%，对数字经济的贡献率达14%。

数字经济时代，互联网公司服务对象的广度和深度都在不断扩大，以蚂蚁金服为例，旗下支付宝过去一年新增用户中，半数以上来自三四线城市，而旗下大病互助计划相互宝所有成员中，56%来自三线及以下区域，农村和县城的成员占到了32%。在全球市场，蚂蚁金服和合作伙伴共同服务的用户达到 10 亿级。

此次榜单除了考虑公司的营收情况之外，创新和社会责任也是重要考量因素。据了解，蚂蚁金服上榜考量包括相互宝、蚂蚁森林等品牌和服务，其中，相互宝作为一款网络互助现象级产品，在过去 10 个月帮助 8000 万人建立了一份全新健康保障;蚂蚁森林 3 年带动 5 亿人参与低碳环保，已种下 1 亿棵真树。

作为中国领先的科技公司，蚂蚁金服不仅赢得权威部门点赞，也得到国际机构和资本市场的认可。互联网女皇玛丽·米克尔发布的2018《互联网趋势报告》，列出全球TOP20 互联网科技公司排行榜，蚂蚁金服名列第9。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

锤子 锤子科技

锤子科贸（上海）有限公司注销 原因是决议解散

· 锤子 锤子科技
青桔单车 共享单车 北斗导航定位

滴滴青桔共享单车支持北斗厘米级定位 停不对位置要额外收费

· 青桔单车 共享单车 北斗导航定位
HTTPS HTTPS证书 HTTPS站点

HTTPS 证书有效期被提议缩短至 13 个月

· HTTPS HTTPS证书 HTTPS站点

滴滴出行：拟有条件允许16岁以上未成年人单独乘车

·
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭

斗鱼超级火箭明日试验发射 外星人：感谢鲨鱼娘送上的超火

· 斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭
支付宝 垃圾分类 小程序 七夕 玫瑰花

七夕后支付宝垃圾分类玫瑰花搜索量涨超14倍 网友：活的还不如垃圾桶

· 支付宝 垃圾分类 小程序
查看更多
﻿

编辑推荐

腾讯发布Q2财报：网络广告收入164亿元，同比增长16%

[数说]· 08月14日

瑞幸咖啡二季度营收9.09亿元 同比增长648.2%

[数说]· 08月14日

百度网盘公告“iOS超级会员退款”事件始末

[动态]· 08月14日

数据显示：超过50%的谷歌搜索结果没有点击

[见闻]· 08月14日

锤子科贸（上海）有限公司注销 原因是决议解散

[见闻]· 08月14日

机智！国外一女孩手机被妈妈没收，竟用智能冰箱发推特

[见闻]· 08月14日

中国联通2019半年报：营收1449.5亿元 同比下降2.78%

[见闻]· 08月14日

传播淫秽色情小说！晋江、起点等70余家网站被查

[见闻]· 08月14日