Firefox火狐浏览器在最新测试版引入全新的logo

注：图片来自CNET

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:据CNET报道，Mozilla发布了火狐网络浏览器新的测试版本，除了引入了新的火狐logo，并在其名称中删除了“Quantum”字样。

Mozilla很早之前就将火狐logo设计得更有风格了，狐狸的特征变得更扁平更抽象，脚部细节已经消失，但还是很容易就能认出来它就是“火狐”。

最先启用这个新logo的版本是上周末推出的Firefox Nightly70 版本。根据Mozilla计划，Firefox Nightly 将在未来几周进入测试版本，并在测试的几周后( 10 月 20 日)推出正式稳定版。

Firefox Nightly的logo有不同蓝/紫配色方案，而传统版本的火狐logo则为红、橙、黄配色。

Mozilla表示，新版本还将删除自 2017 年 11 月Firefox 57 发布以来一直贴在火狐名称上的“Quantum”标签。之前Mozilla希望利用Quantum品牌让 Firefox 更好地与谷歌Chrome 展开竞争。

目前，Mozilla对Chrome的最新挑战集中在保护用户的在线隐私上——例如，屏蔽试图跟踪用户的网站和在线广告。在这方面，Chrome已经落后于其他浏览器，如Safari、Firefox和Brave。