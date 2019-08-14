“扫一扫”分享到微信

见闻

首汽约车发布网约车行业首个特殊人群服务规范

2019-08-14 14:52 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

网约车司机 无人驾驶 开车

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:据中国新闻网报道，近日，首汽约车针对饮酒醉酒乘客、携带宠物乘客、行动不便乘客、视听障碍乘客、孕妇和儿童乘客等人群，正式发布了服务规范。

针对行动不便乘客，驾驶员需要在候客期间，耐心等待，严禁催促，避免乘客因着急导致磕碰。对轮椅乘客，优先使用配备专业设施的无障碍车服务，并按规范帮乘客上下车、固定轮椅、系好安全带等;对非轮椅乘客，正常服务并提供必要帮助，如搀扶乘客上车并帮收拐杖等。

针对视听障碍乘客，驾驶员到达目的地前主动询问乘客停车地点，尽可能就近停靠，确保乘客上车便捷等。对失聪、失声乘客，驾驶员需使用App内即时通信功能与乘客沟通，并在乘客下车时帮忙开车门;对视障乘客，驾驶员在乘客下车时先帮助开车门并确认是否有物品遗落，然后将乘客扶送至步行道。

针对儿童乘客，首汽约车分别对怀抱婴儿的乘客、携带儿童的乘客以及未成年乘客单独乘车三类场景制定了细致的服务规范，如主动帮助乘客收纳婴儿车、指导成人乘客帮助儿童系好安全带、平稳驾驶、对儿童态度和善等。

针对饮酒醉酒乘客，驾驶员在上下车时需主动搀扶，并让独自乘车的乘客预留紧急联系人的联系方式，行程中安全平稳驾驶，同时为乘客提供纸巾、水、清洁袋等，体现了对此类乘客的充分理解和暖心服务。

针对携带宠物的乘客，首汽约车还分别对携带导盲犬和携带普通宠物的乘客制定了不同的服务规范。另外，从接单前，到接到乘客和宠物后，都有详细的服务规范，如确保驾驶平稳、避免颠簸等。而订单结束后，驾驶员需要对车厢内进行全面清洁和消毒工作。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

字节跳动 张一鸣 北京互动极致科技有限公司

字节跳动成立新公司 张一鸣为实际控制人

· 字节跳动 张一鸣 北京互动极致科技有限公司
HTCWildfireX HTC

HTC 印度发布 Wildfire X 手机：6.22 英寸水滴屏 + 后置三摄

· HTCWildfireX HTC
realme realme手机 OPPO realmeOS

Realme 印度 CEO：正在开发自己的系统 Realme OS

· realme realme手机 OPPO
OnePlusTV 一加电视 一加

刘作虎公布一加电视 Logo「OnePlus TV」

· OnePlusTV 一加电视 一加
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
网络鉴渣师 网店 电商平台

网络鉴渣师劝分手能信？网友：开局一张图，结局全靠编

· 网络鉴渣师 网店 电商平台
乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸

乔碧萝逗笑日本面瘫大神北野武 网友：可以说是医学奇迹了

· 乔碧萝 北野武 乔碧萝殿下露脸
斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭

斗鱼超级火箭明日试验发射 外星人：感谢鲨鱼娘送上的超火

· 斗鱼 斗鱼直播 斗鱼超级火箭
支付宝 垃圾分类 小程序 七夕 玫瑰花

七夕后支付宝垃圾分类玫瑰花搜索量涨超14倍 网友：活的还不如垃圾桶

· 支付宝 垃圾分类 小程序
支付宝 支付宝锦鲤 信小呆 环球旅行

支付宝锦鲤信小呆自称压力大 网友：这种压力我好想有

· 支付宝 支付宝锦鲤 信小呆
查看更多
﻿

编辑推荐

火狐浏览器在最新测试版引入全新的logo

[见闻]· 08月14日

拼多多上线“农货节” 预计成交将超过1亿单

[要闻]· 08月14日

首汽约车推出特殊人群服务规范

[见闻]· 08月14日

字节跳动成立新公司 张一鸣为实际控制人

[见闻]· 08月14日

6月月活5000万以上APP中，好看视频增速排名第二

[数说]· 08月14日

一加将于9月份发布智能电视：OnePlus TV

[见闻]· 08月14日

腾讯音乐否认遭反垄断调查：均为不实内容

[见闻]· 08月14日

HTTPS 证书有效期被提议缩短至 13 个月

[动态]· 08月14日