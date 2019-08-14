首汽约车发布网约车行业首个特殊人群服务规范

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:据中国新闻网报道，近日，首汽约车针对饮酒醉酒乘客、携带宠物乘客、行动不便乘客、视听障碍乘客、孕妇和儿童乘客等人群，正式发布了服务规范。

针对行动不便乘客，驾驶员需要在候客期间，耐心等待，严禁催促，避免乘客因着急导致磕碰。对轮椅乘客，优先使用配备专业设施的无障碍车服务，并按规范帮乘客上下车、固定轮椅、系好安全带等;对非轮椅乘客，正常服务并提供必要帮助，如搀扶乘客上车并帮收拐杖等。

针对视听障碍乘客，驾驶员到达目的地前主动询问乘客停车地点，尽可能就近停靠，确保乘客上车便捷等。对失聪、失声乘客，驾驶员需使用App内即时通信功能与乘客沟通，并在乘客下车时帮忙开车门;对视障乘客，驾驶员在乘客下车时先帮助开车门并确认是否有物品遗落，然后将乘客扶送至步行道。

针对儿童乘客，首汽约车分别对怀抱婴儿的乘客、携带儿童的乘客以及未成年乘客单独乘车三类场景制定了细致的服务规范，如主动帮助乘客收纳婴儿车、指导成人乘客帮助儿童系好安全带、平稳驾驶、对儿童态度和善等。

针对饮酒醉酒乘客，驾驶员在上下车时需主动搀扶，并让独自乘车的乘客预留紧急联系人的联系方式，行程中安全平稳驾驶，同时为乘客提供纸巾、水、清洁袋等，体现了对此类乘客的充分理解和暖心服务。

针对携带宠物的乘客，首汽约车还分别对携带导盲犬和携带普通宠物的乘客制定了不同的服务规范。另外，从接单前，到接到乘客和宠物后，都有详细的服务规范，如确保驾驶平稳、避免颠簸等。而订单结束后，驾驶员需要对车厢内进行全面清洁和消毒工作。