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见闻

HTC 印度发布 Wildfire X 手机：6.22 英寸水滴屏 + 后置三摄

2019-08-14 14:47 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 14 日消息：据外媒报道，HTC 刚刚在印度正式发布了 HTC Wildfire X 手机。

HTC-Wildfire.jpg

图片来自 HTC

配置方面，HTC Wildfire X 采用了 6.22 英寸 HD+ IPS 水滴显示屏，搭载联发科 Helio P22 处理器，后置三摄像头，分别是一个 1200 万像素主摄像头，一个 800 万像素长焦摄像头（支持 2 倍光学变焦、8 倍混合变焦），和一个 500 万像素景深摄像头，该机前置 800 万像素摄像头。

HTC Wildfire X 运行 Android Pie 系统，内置 3330 mAh 电池，支持快速充电并具有 USB Type-C 接口，支持存储卡扩展容量。

HTC Wildfire X 有两种版本，其中 4GB RAM + 128GB ROM 版售价 12，999 卢比（约 1287 元），3GB RAM + 32GB ROM 版售价 9，999 卢比（约 988 元），将于 8 月 22 日正式上市。

据悉，HTC Wildfire X 手机实际上是由 HTC 公司的官方授权商 InOne Smart Technology 推出，HTC Wildfire X 是新品牌授权协议下的第一款智能手机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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