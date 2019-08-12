站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息：微信安全中心发布消息称，近期微信官方到用户投诉：有部分用户存在通过微信帐号发布“违法违禁品售卖信息”的行为，为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障用户的信息安全及合法权益，微信个人帐号以任何形式发布、展示、传播各类“违法违禁品”售卖信息的，一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》的规定，视违规严重程度，对相关个人帐号以及聊天群组进行阶梯式处罚;对朋友圈相关违规信息，一经发现即删除违规内容。

经核实确认，微信官方共计对 16000 多个发布"违法违禁品"售卖信息的微信帐号进行了阶梯式处罚，对 5000 多个涉"违法违禁品"售卖微信群进行封群处理，对 3500 多个涉传播"违法违禁品"的链接进行了封禁处理。

微信安全中心提醒称，公民在互联网上售卖违法违禁品的行为，违反了微信的使用规范及服务协议的相关规定，情节严重的还可能涉及治安违法及刑事犯罪，将受到《刑法》、《治安管理处罚法》等相关法律法规的处罚。

用户通过微信个人帐号、朋友圈、微信群、公众号等产品功能发布“违法违禁品”售卖信息，根据其他用户投诉并一经确认，属于明确违法违规行为，请广大用户珍惜自己的帐号使用权，在使用过程中不违反现行法律法规及平台使用规范。

同时，为了自己的生命健康、财产安全，请广大微信用户提高风险防范意识，注意甄别信息真伪，不要随意相信他人发布的虚假夸大广告。

最后，用户如若发现此类违法违规行为，请第一时间通过客户端或小程序进行投诉，微信将按照相关法律法规及用户协议规则，对违规行为进行处理，并配合执法机关维护其他用户的合法权益。