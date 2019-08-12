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韩国版微信Kakao将于下半年推出加密钱包“Klip”

2019-08-12 16:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:据外媒报道，韩国互联网巨头Kakao将于今年下半年正式推出加密钱包“Klip”。 8 月 12 日，Kakao talk公布了“Klip”的预告页面，用户通过“Klip”能够存储管理kakao代币klay。根据分析，“Klip”将同时支持区块链平台klaytn发行的加密货币。

早在去年 3 月，Kakao便宣布了推出区块链平台的计划，并在去年 10 月发布了区块链产品 Klaytn的测试网络。据介绍，Klaytn为分散式应用程序(DApps)的开发提供了一个分类帐技术解决方案，截至去年 10 月，开发商正与大约 10 家国内外合作伙伴合作。

根据Kakao Corp发布的 2018 年第四季度报告，Kakao的综合营业收入为 43 亿韩元( 380 万美元)。与此同时，与区块链和人工智能等新业务相关的运营费用为 650 亿韩元( 5750 万美元)。

今年 3 月份，票务初创公司Festy与韩国互联网巨头Kakao签署了一项合作和投资协议，以开发区块链支付和分析应用。

今年 5 月， Kakao集团旗下子公司Ground X已宣布其区块链平台的发布日期。根据公告，Klaytn主网将于 2019 年 6 月 27 日推出，有望成为该国应用区块链的主要推动力。

据称，推出区块链平台Klaytn主网后，Kakao将发布Klaytn的加密钱包，并将该钱包导入其聊天应用KakaoTalk中。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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