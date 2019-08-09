这就厉害了！比特币成为全球第11大货币

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:据bitcoinist报道，加密货币交易员兼分析师Rhythm在推特上指出，比特币目前是全球第 11 大货币。对于这个才 10 岁的数字货币，表现已经相当不俗。



比特币的供应是有限的，这使得它越来越多地被用作一种价值储存手段，价格也在不断攀升。就市值而言，，比特币现在超过了巴西、加拿大、墨西哥、澳大利亚和韩国的国家货币。截至目前，比特币的市值已经超过了0. 21 万亿美元，仅次于俄罗斯卢布的全球供应。

目前，全球货币供应量的排名情况为：黄金(8. 4 万亿美元)、日本(4. 9 万亿美元)、中国(4. 6 万亿美元)、欧元区(3. 6 万亿美元)、美国(3. 3 万亿美元)白银(0. 8 万亿美元)英国(0. 7 万亿美元)瑞士(0. 6 万亿美元)、印度(0. 4 万亿美元)、俄罗斯。

那么比特币下一个会超越谁呢?排在俄罗斯之前的是印度，目前流通的卢比价值超过0. 4 万亿美元。也就是比特币市值需要翻倍才能超越印度货币供应。

正如，Rhythm在推特上称，“比特币现在是世界上第 11 大货币，它是在草根运动仅用一份 9 页的匿名论文推动的。数百万人选择了一家没有首席执行官、办公室或营销部门的银行，这绝对会让你大吃一惊。”